澳媒称中国科研贡献量7年后将超美：使全人类受益

原标题：澳媒称中国科研贡献量7年后将超过美国：可使全人类受益

参考消息网7月3日报道 澳媒称，美国的基础科学研究以很大优势领先于其他所有国家。不过数据也显示，美国正在迅速败退。过去几年来，美国科学家对主要科学刊物的贡献量一直在稳步减少，而中国的贡献量却在增加。如果此消彼长的趋势持续下去，中国的科研贡献量将在7年后超过美国。

据澳大利亚《宇宙杂志》7月2日报道，二战后，随着冷战在西方出现，基础科学研究成为美国的当务之急。美国政府成立了国防部和国家科学基金会，其研究投入从1953年的2.65亿美元增加到2015年的大约350亿美元——扣除通货膨胀因素后增加了15倍。根据《自然》杂志收集的数据，这些投资得到了不错的回报。

过去三年来，《自然》杂志指数统计出各国和各机构对82种自然科学领域最有声望的出版物的贡献量。2017年的数据于6月份公布，结果显示，美国继续以很大优势领先于其他所有国家，这与一个世纪里大部分时间的情况是一样的。中国、德国和英国紧随其后，这3个国家去年对科研的总贡献量仍少于美国。

但是，美国国家科学院、国家工程院和医学研究所在2007年发布一份联合报告，警告说随着中国的经济发展，美国在科技方面的影响力正在减弱。

报道称，随后在2010年，一份类似但更为肯定的报告得出了同样的结论，即由于美国在科学前沿的影响力在减弱，“美国似乎走上了一条将导致我们子孙后代的生活水平下降而不是增长的道路”。报告的作者建议对科学、技术、工程、数学等学科的教育和研究经费进行20项具体投资，促进技术进步并避免这种情况出现。

报道称，如果美国没有注意到这些建议，那么显然中国注意到了。

根据2014年发表在美国《国家科学院学报》上的一项研究，推动中国迅速崛起并在科学领域取得领先地位有4大因素。

首先，中国人口众多。这意味着它在科学和工程行业拥有巨大的劳动力增长能力。虽然中国在科学和工程领域从事工作的人的比例要低于美国，但其绝对数量是不相上下的，因为中国的人口比美国大4倍。

其次，中国科学家和工程师的人数正在增加。自1999年以来，中国在扩大教育方面进行了大量投资，因而在之后的10年里使高等教育机构的数量翻了一番。

随着学校的增加，学习科学、技术、工程、数学等学科的中国学生也在增加。2010年，44%的中国大学生主修科学或工程学，而美国只有16%。这一部分是经济造成的。在中国，科学家比医生和律师赚得更多。与此同时，美国的情况正好相反。在美国，相对于在其他需要类似培训量的职业里工作的专业人士，科学家已经陷入相对贫困。

第三，中国积极从海外招募知名华裔高级科学家回国。2008年，作为“千人计划”的一部分，中国政府启动了海外高层次人才引进计划，旨在吸引杰出的华裔学者放弃他们在国外一流研究机构的职位。受这些计划以及随之而来的丰厚薪酬和创业安排的吸引，不少美籍华裔科学家离开了美国精英大学的院系并把他们的才华带到中国。

最后一点，中国正在增加对科学的投入。1991年，中国将其国内生产总值的0.7%用于研发。到2016年，这项投资增长了两倍，达到2.1%。与此同时，美国的研发总投入自1991年以来一直徘徊在2.4%到2.9%之间。尽管中国仍然在这一领域落后，但它正在迅速赶上。

报告的作者称，虽然中国的崛起意味着一定会有所变化，但这并不意味着美国或其他任何国家的崩溃是必然。

他们得出结论说：“今天科学界的最大特点可能是多个优秀科学中心遍布全球。当中国和其他快速发展的国家在科研领域有了改善时，科学将得到极大的发展，从而加速科学发现，使全人类受益。”（编译/涂颀）

在西昌卫星发射中心总装车间，科研人员正在交接产品（2009年8月9日摄）。 新华社发

责任编辑：张玉