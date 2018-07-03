英媒称中国对美生物技术企业投资激增:医药成重点

原标题：英媒称中国对美生物技术企业投资激增：医药成战略重点

参考消息网7月3日报道 英媒称，中国上半年对美国生物技术企业的风险投资已经超过了去年全年的纪录，这凸显出中国将医药作为了战略领域的重点。

据英国《金融时报》网站7月1日报道，总部设在西雅图的数据提供商“项目建议书”数据公司说，今年上半年，中国资金参与美国生物技术公司投资轮的价值达到51亿美元，超过了2017年的40亿美元。

“我们看到了巨大的增长，”奥纬咨询公司合伙人基蒂·李说，“你不能忽略中国为推动生物技术这个战略性行业并使之具有全球竞争力所做的努力，而其中一个很自然的方面就是投资。”

报道称，中国现在是美国生物技术初创企业的重要资金来源。据“项目建议书”数据公司说，这些公司去年筹集了大约100亿美元的风投资金，这意味着中国投资者贡献了超过三分之一。

“美国企业通常在创新、原创和知识产权方面有明显优势，”总部设在香港的汇桥资本集团创始人于凡说，“我们还帮忙把我们在海外投资的一些技术带回了中国”。

报道称，中国投资者关注的焦点是癌症等中国可能存在巨大治疗需求的领域。“有望将药物在美国上市的同时引入世界第二大医药市场，这是价值命题中的一个重要部分，”贝恩咨询公司合伙人维克拉姆·卡普尔说。

报道称，中国的投资正在推高美国生物技术公司已经很高的估值，但资金的流动仍可能会继续，因为中国的医疗投资领域已经筹集了大量资金。此外，中国投资者也一直在追逐欧洲生物技术公司。（编译/王笛青）

责任编辑：张玉