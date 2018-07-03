中国提醒暑期赴美游客:注意治安问题高昂医疗费用

原标题：中国向暑期赴美游客发提醒：注意治安问题与高昂医疗费用

参考消息网7月3日报道 港媒称，中国驻美大使馆在一份通知中提醒计划赴美的中国游客当心“枪击案件频发”和高昂的医疗费用。

据香港《南华早报》网站7月1日报道，通知说：“美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发。”

“警惕周边可疑人员，避免单独夜间外出。”

通知还提醒即将赴美的游客：美国911报警电话提供中文服务。根据美国商务部提供的数字，去年有300多万中国人访问美国，到2022年访问美国的中国游客将增至450万。

中国目前在美国的外国游客排行榜上名列第五，位居加拿大、墨西哥、英国和日本之后。

使馆的通知还建议游客避免与边境海关执法人员发生冲突。

通知说：“持有效美国签证并不能保证您有权进入美国，海关执法人员拥有准许您入境的最终决定权。”

通知接着指出：“与现场执法人员做法理争论对解决入境受阻无益，甚至会导致事态恶化。”

通知还提醒游客：申请入境的非美国公民在接受入境检查时无要求会见律师或代理人的权利，除非该申请人面临刑事调查并被羁押。

报道称，执法人员无需事先申请搜查令，便可以对申请入境的外国公民进行搜查。这意味着他们可以在边境检查站查验入境者的箱包、电子设备，甚至汽车。

大使馆向中国游客发出提醒的背景是：担心边境海关对游客的入境检查越来越严，包括海关人员仔细检查游客的手机。

中国大使馆的通知还提醒游客：美国的医疗费用也很昂贵，计划前往美国的游客应购买适当的医疗、人身意外等保险。

通知还说中国驻外使领馆和国内政府机关不会索取银行卡等个人财务信息，不会要求转账或汇款。

使馆说，近期全球针对中国公民的电信诈骗横行，特此提醒。

2016年5月14日，在美国犹他州盐湖城，中国驻美大使馆领事官员给申请人办理证件。 新华社记者殷博古摄

责任编辑：张玉