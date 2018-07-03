港媒：这座城市通高铁后到北京仅20分钟 房价大涨

原标题：港媒：中国城市抓住高铁发展良机 挖掘潜在经济效益

参考消息网7月3日报道 港媒称，中国要修建纵横全国的高铁线路，这个雄心勃勃的计划过去十年取得了非凡的成就。高铁网络的扩张给沿途城市的经济发展带来不同的影响。要合理利用互联互通带来的潜在经济效益，中国城市需要准确辨别这些影响。

据香港亚洲时报网站7月1日报道，十年来，中国修建的高铁线路里程合计2.5万公里，比除中国外全世界其他地区加起来还要多。

报道称，交通的便利鼓励人们把工作地与居住地分开，高铁沿途城市把附近核心城市的房地产投资吸引了过去。例如，在距离北京60公里的廊坊市，自2011年开通高铁后，廊坊到北京的出行时间由1个小时缩短至仅20分钟，房价已经大幅上涨。

由于快捷交通线路的开通，北京一些高校在廊坊设立新的校区。例如，清华大学的河北清华发展研究院在廊坊设有科技园，北京中医药大学也在廊坊开办东方学院。

人员的流动和功能的转移不仅会缓解核心城市的人口压力，而且会刺激二线城市的经济发展。

报道称，这说明，核心城市与周边二线城市协同规划发展，充分利用高铁带来的便捷性，大有潜力可挖。长江三角洲城市群是内地最大的城市群，这里的镇江和嘉兴也存在上述合作机会，镇江距南京只有20多分钟的高铁行程，嘉兴距离杭州和上海也只有20多分钟的高铁行程。

现在，这两座二线城市与附近的核心城市之间开通了大量列车。

报道认为，对建有远离城市中心的高铁站的城市来说，新区域的规划和设计十分重要。

例如，在无锡和苏州这两个发达城市，高铁站距离市中心约有20公里。周边迅速形成新的城镇，促进了当地经济和基础设施的发展。

报道称，在这方面，锡东新城是一个优秀的样板。锡东新城是无锡高铁站周边一个迅猛发展的新城镇。现在这里的房价相比2011年高铁站开通时已经翻番。

对于边缘城市来说，如果它们拥有吸引高铁区域内大城市的地方，不管是旅游景点还是农产品，改善交通势必会鼓励核心城市的居民到这些地方来进行一日游或周末游。

展望未来，随着今年晚些时候香港将开通连接内地的高铁线，许多地级市的居民可能选择乘坐高铁到香港旅游。

2018年7月1日，由南宁驶来的动车组进入柳州火车站。 新华社发

责任编辑：张玉