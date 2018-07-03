印尼阿贡火山再喷发 中使馆提醒中国游客注意安全

原标题：印尼巴厘岛阿贡火山剧烈喷发 中国总领馆提醒中国游客注意安全

新华社雅加达7月2日电（郑世波）印度尼西亚巴厘岛阿贡火山2日晚再次剧烈喷发。中国驻印度尼西亚登巴萨总领事馆当晚发布紧急公告，提醒在巴厘岛的中国公民保持高度警惕，注意自身安全。

印尼火山和地质灾害减灾中心2日晚发布通告说，当地时间当天21时04分，阿贡火山发生剧烈喷发，大量岩浆从火山口喷出，岩浆所到之处引发山林燃烧，火山口上空浓黑火山灰柱高达2000米。

目前，阿贡火山处于第三级警戒级别，仅低于最高警戒级别。航空预警为橙色，巴厘岛伍拉莱国际机场尚未做出关闭决定。

中国驻登巴萨总领馆当晚发布紧急公告，提醒在巴厘岛的中国公民保持高度警惕，注意自身安全，切勿前往火山周围区域活动；及时与所订机票的航空公司或旅行社保持联系，必要时调整行程；遇危险情况及时报警并第一时间与总领馆联系。

阿贡火山自6月27日晚起持续喷发，伍拉莱国际机场6月29日临时关闭10多个小时。

阿贡火山位于印尼旅游胜地巴厘岛东北部，海拔超过3000米，是印尼129座活火山之一。去年11月，阿贡火山曾剧烈喷发，导致伍拉莱国际机场关闭，约10万名当地居民被迫撤离。

责任编辑：张玉