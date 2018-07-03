中央气象发布暴雨蓝色预警 四川陕西局地有大暴雨

原标题：中央气象发布暴雨蓝色预警 四川、陕西局地有大暴雨

中新网7月3日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月3日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计7月3日08时至4日08时，四川盆地中北部、陕西中南部、甘肃东部、宁夏南部、山西西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，四川盆地北部、陕西南部局地有大暴雨（100~150毫米），最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上。

此外，江南北部和东部、江汉南部、江淮西南部、华南东部、云南西北部、西藏东南部、新疆西北部等地有分散性大雨或暴雨；内蒙古东北部、黑龙江东部等地有分散性大雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

责任编辑：张玉