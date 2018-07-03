新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中央气象发布暴雨蓝色预警 四川陕西局地有大暴雨

中央气象发布暴雨蓝色预警 四川陕西局地有大暴雨
2018年07月03日 06:26 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中央气象发布暴雨蓝色预警 四川、陕西局地有大暴雨

　　中新网7月3日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月3日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计7月3日08时至4日08时，四川盆地中北部、陕西中南部、甘肃东部、宁夏南部、山西西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，四川盆地北部、陕西南部局地有大暴雨（100~150毫米），最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上。

　　此外，江南北部和东部、江汉南部、江淮西南部、华南东部、云南西北部、西藏东南部、新疆西北部等地有分散性大雨或暴雨；内蒙古东北部、黑龙江东部等地有分散性大雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

点击进入专题：
成都蒲江多地遭遇暴雨袭击 农田民房进水被淹

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区