有扶贫干部几乎不入户 媒体评：扶的哪门子贫

原标题：不下基层不入门 扶的哪门子贫

扶贫干部驻村少，几乎不入户，不是能力问题，而是态度问题。

“绣花功夫扶贫，离不开一家一户上门。”云南省师宗县纪委监委工作人员告诉记者，有的地方扶贫干部驻村少，几乎不入户；有的地方人在位、思想不到位；还有的挂联单位不重视，派出的不是精兵强将。如此一来，如何落实脱贫责任？（《人民日报》7月2日）

不下基层不进村，不进农户不走心，这样的扶贫干部未免太不接地气。如果连贫困户的家门都不愿迈进，谈何走进他们的心门？“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”俯下身，沉下心，常到贫困户家里走一走，才能知道哪些人贫困、贫困在哪里、需要怎么样的救济，从而更好地找到脱贫之道。质言之，要想实现真扶贫、扶真贫、真脱贫，就必须到田间地头走一走，到贫困户家里的矮板凳上坐一坐。

“脱贫攻坚全过程都要精准，有的需要下一番‘绣花’功夫。”这不仅需要娴熟技巧，更需要扎实作风。技巧不足尚可宽宥，态度不到位须被究责。

报道中有个细节，师宗县某村仅有一名扶贫队员驻村，但是，“长期不在岗，不少村民甚至不知道村里还有扶贫工作队”。试想，这样的扶贫名存实亡，自然毫无效果。应该承认，云南的一些农村确实偏僻，再加上交通不畅——要到一些农村须经过十几公里的山路。但是，这不是扶贫干部不“下沉”的理由。正因条件恶劣，更需扶贫干部察实情；也正因脱贫任务艰巨，更需扶贫干部尽职尽责挑重担。如果都撂挑子，或挑肥拣瘦，脱贫任务就不可能如期完成。

扶贫干部驻村少，几乎不入户，不是能力问题，而是态度问题。中央一再强调“扶贫工作必须务实，脱贫过程必须扎实，脱贫结果必须真实”，并要实施最严格的考核评估，开展督查巡查，对不严不实、弄虚作假的，要严肃问责。扶贫干部不入户，显然属于工作不严不实，理应接受处理。

同时，一些扶贫干部不作为也“逆向”提出了一个现实问题，随着脱贫攻坚进入倒计时，一些扶贫干部也进入了倦怠期，一种是耍奸使滑，能省力气就省力气；一种是后劲不足，缺少冲刺精力。对于前者，自然应该严肃问责，如果不作为却高枕无忧，必然产生不良影响，进而影响一个地区、一个部门的脱贫攻坚工作。而对于后者，则需要适当减减压、鼓鼓劲。减压，不是减责，更不是放松、停顿、懈怠，而是在责任意识支配下，让扶贫干部更加精神焕发地投入到扶贫工作中去。

打好脱贫攻坚战，关键在人，在人的观念、能力、干劲。对于拥有使命感的扶贫干部来说，即便未获激励，他们也会不负重托，但是，多一些正向激励，并辅以必要的奖励，一线扶贫干部就能欢欣鼓舞，更有动力夯实责任，

行百里者半九十。越是形势逼人，越需自我加压，再接再厉；越是任务繁重，越需迎难而上，攻坚克难。按照部署，我国这几年要完成脱贫3000多万人的目标，压力不小，难度不小，越往后遇到的越是难啃的硬骨头，但别无退路，惟有消除形式主义、官僚主义，杜绝弄虚作假、急躁和厌战情绪，扶贫目标才能最终实现。

值得一提的是，云南省师宗县通过监督问责，当地的扶贫作风焕然一新，比如扶贫干部专门上门、频繁进村，进村的人数、次数比原来多得多了。扶贫干部意识到扶贫不仅要关注“面”，更要考虑到每个“点”，关注脱贫成效。好风气应巩固，也应弘扬，不下基层不入门的现象恐怕不只存在于师宗县，其他贫困地方是不是也该自查自纠？

王石川 来源：中国青年报

2018年07月03日 02 版

责任编辑：张申