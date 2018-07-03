北京3日仍有雨最高32℃ 4日5日雨停再现高温

原标题：北京今天仍有雨最高32℃ 明后两天雨停再现高温

中国天气网讯 昨天（2日）午后开始，北京陆续出现降雨，预计今天白天，仍有阵雨或雷阵雨出现，最高气温为32℃。明后两天，降雨停歇，最高气温将再次升至35℃。另外，今年三伏共有40天，公众需做好持久防暑防晒的准备。

昨天，北京气温不高，但依旧感觉闷热，监测显示，南郊观象台最低气温为23.2℃，午后，全市大部地区出现了降雨，气温上涨的不太猛烈，最高气温为31.9℃。截至今天6时，全市平均为7.3毫米，西南地区雨量为14.2毫米，西北地区为10.9毫米，其中，门头沟小龙门雨量最大，达到了134.3毫米。

北京市气象台预计，今天上班时阴有阵雨，北风一二级，气温为23-27℃；白天阴有阵雨或雷阵雨，最高气温为32℃；夜间阴转多云，最低气温24℃。

明后两天，降雨停歇，最高气温又将攀至35℃，最低气温为25-26℃；周五最高气温34℃，周六、周日将迎来难得的清凉，最高气温降至30-31℃。

7月可以说是一年四季里最难熬的月份之一了，小暑、大暑、初伏、中伏都将在这个月里接踵而来，空气湿度渐重。而且不妙的是，今年三伏共有40天。其中，初伏为7月17日至26日，中伏为7月27日至8月15日，末伏为8月16日至25日。

气象专家提醒，今天，北京仍有降雨，公众出门需携带雨具，防止突然遭遇雨水。明后天再迎高温，防暑降温的同时，也需注意用电安全。今年的三伏天较长，公众需做好持久防暑的准备，少吃油腻食物，多喝水。

责任编辑：张义凌