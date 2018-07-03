川陕仍有暴雨 豫鄂苏皖将现大暴雨

原标题：川陕仍有暴雨豫鄂苏皖将现大暴雨

中新网7月3日电 据中央气象台网站消息，7月3日至5日，西北地区东部，四川盆地、黄淮、江淮、江汉等地有强降水。上述部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月3日6时继续发布暴雨蓝色预警。

四川盆地和陕西西南部等地出现强降雨

昨日，陕西西南部出现暴雨，四川盆地中西部和北部出现暴雨或大暴雨，四川广元、绵阳、资阳、眉山、内江等局地200~240毫米，四川内江点雨量314毫米、绵阳梓潼县297毫米，上述地区最大小时降水量50~94毫米；贵州北部、湖南北部、安徽中部、江苏中南部、浙江、福建、广东东部等地出现分散性暴雨，局地大暴雨（100~228毫米）；北京西部、河北西北部出现大到暴雨，北京门头沟（135毫米）、河北涿鹿局地大暴雨（100~225毫米）。

重点天气预报

川陕仍有暴雨豫鄂苏皖将现大暴雨

7月3日至5日，西北地区东部，四川盆地、黄淮、江淮、江汉等地有强降水。上述部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

中央气象台7月3日06时继续发布暴雨蓝色预警，预计7月3日08时至4日08时，四川盆地中北部、陕西中南部、甘肃东部、宁夏南部、山西西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，四川盆地北部、陕西南部局地有大暴雨（100~150毫米），最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上；此外，江南北部和东部、江汉南部、江淮西南部、华南东部、云南西北部、西藏东南部、新疆西北部等地有分散性大雨或暴雨；内蒙古东北部、黑龙江东部等地有分散性大雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

未来三天具体预报

7月3日08时至4日08时，四川盆地中北部、陕西中南部、甘肃东部、宁夏南部、山西西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，四川盆地北部、陕西南部局地有大暴雨（100~150毫米），最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上；此外，江南北部和东部、江汉南部、江淮西南部、华南东部、云南西北部、西藏东南部、新疆西北部等地有分散性大雨或暴雨；内蒙古东北部、黑龙江东部等地有分散性大雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气（见图2）。东海东北部海域将有8~10级、阵风11~12级的大风，其中台风中心经过的附近海域的风力有11~12级、阵风可达13~14级。

7月4日08时至7月5日08时，华北南部、黄淮大部、江淮北部、江汉大部、陕西东南部、四川盆地东部和南部、江南西北部、云南西北部和东北部、西藏东南部以及内蒙古东部等地的部分地区有大到暴雨，其中，黄淮南部、江汉中部等地局地有大暴雨（100~160毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

7月5日08时至6日08时，黄淮中南部、江淮大部、江汉西部和东部、江南西北部、重庆大部、四川东部和南部、贵州北部、云南西北部和东北部、吉林西部等地的部分地区有大到暴雨，其中江苏中北部局地有大暴雨（100~180毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

影响与关注

1、关注四川盆地、西北地区东部、黄淮西部等地持续强降雨可能引发的地质灾害、中小河流洪水和山洪等灾害；

2、关注西藏东南部、云南西部较强降雨及华南分散性强降雨的不利影响；

3、关注东海东部海上大风天气。

责任编辑：张义凌