媒体：别再拿日本队教育中国足球 这些经验太难学

原标题：别再拿日本队教育中国足球了，有些经验太难学

日本队还是遗憾地出局了。尽管没能够冲破16强的历史最佳成绩，但他们在俄罗斯的进步，有目共睹。

俄罗斯世界杯，日本队一共打入6球。新华社记者 陈诚 摄

日本队的从容

在对哥伦比亚，球队在领先一人的情况下，对于比赛局面的掌控能力，体现出了高超的战略智慧；在面对身体条件明显在自己之上的塞内加尔队时，日本队用高出一筹的整体组织能力与对手进行周旋，两次寻找到了对手防线的漏洞。

对阵比利时，两次抓住反击破门，试问当今足坛，有多少球队能两球领先比利时？

当然，日本队要实现这些战术和组织，也是以出色的基本功作为基础的。

我们清楚地看到，在迎战各大洲的豪强时，日本球员在面对对手的逼抢和压迫时，依旧能够从容地完成各种穿插跑动和连续传导。

相比之下，国足的国脚们，在开春的友谊赛上面对威尔士、捷克这样的对手时，却在对手比赛强度稍稍提升之后，就轻而易举地犯下各种错误，实在令人唏嘘。

甚至还有王燊超毫无压迫下的三次停球……只能让人感叹球员技术和心理上的差距。

日本队球员乾贵士（左）在比赛中射门得分。新华社记者 陈诚 摄

年轻球员的共性

事实上，相比那些远在天边的欧美豪强，日本足球就是一面镜子。

不同肤色的人们，在绿茵场上先天竞技素质的不同，是客观存在着的。东亚人在静力量对抗，以及爆发力等环节上的缺陷，也是客观存在的事实。

但一个有意思的现象是，这批日本球员，是国内不同俱乐部青训体系所培养出来的，然而在球场上，这些来自不同俱乐部的球员，在执行这套战术体系的时候，却并不会出现配合不默契的现象。

可以说在日本，对于年轻球员的技术层面要求，是具备一些共性的——如此独特的现象，恐怕只有日本和墨西哥有。

因此，日本足球对于巴西足球的技术取经，并不是个别俱乐部在足球层面上走另辟蹊径的道路，而是整个国家的足球人，以一种工匠般的精神，将这套重视球员技术培养的理念，在不同的城市，不同的俱乐部里加以实行。

日本足球对于中国足球的启迪不言自明，然而具体到走哪条道路，应该采取怎样的培养方式时，恐怕国内的足球人，已经很难达成共识了。

日本队球员庆祝进球。新华社记者 叶平凡 摄

绝对不能谈系统

在日本足协主席川渊耕耘的二十年里，我们的足协走马灯一般换了一茬又一茬。

他们有足球专业人士，也有学习能力很强的志存高远者，但不管是什么样的管理方式，照样是来来往往。

刘建宏曾经开玩笑说过，只有来了就扎根的人才有希望把中国足球搞上去。假如都知道自己不过是个三五年或者两三年的过场，谁会踏踏实实的从基础开始改起呢？

而有国字号队伍的教练也说：每次参赛遇到日韩球队，都有一个球队和对方一个系统在对抗的感觉。但总结的时候却绝对不能谈系统，否则就是推卸责任。

中国队请来里皮担任国家队主教练，“银狐”有能力令一群本身技术能力欠佳的球员，通过量身定做的战术捏合起来，从而在十二强赛上距离小组突围仅仅一步之遥。

然而里皮所能够给予中国足球的提高，仅仅只是战术层面了，倘若无法在技术层面上有本质的飞跃，中国足球重返世界杯舞台仍旧是黄粱一梦。遑论在赛场上与哥伦比亚、塞内加尔和比利时这样的各路豪强打得有来有回了。

日本队球员落寞告别。新华社记者 费茂华 摄

世界冠军梦，荒诞吗？

如今的日本球员，已经在欧洲各大联赛中，都站稳了脚跟。

本次日本队的大名单里，有7名球员来自德甲球队，来自西甲、英超和法甲的球员也分别有两名，他们中的大部分，都在俱乐部比赛有稳定时间。这种常年浸润于高水平联赛的经历，才能令他们在世界杯赛场上显得更加游刃有余。

比如中场球员乾贵士，曾经在诺坎普球场完成过梅开二度的表演；另一名中场柴崎岳，曾经在对皇马的世俱杯决赛中梅开二度，在转会西甲后，还曾世界波攻破过巴萨球门。

当年中田英寿在意甲处子秀中两次轰开尤文图斯球门时，中国人曾经惊异于他的出色表现，彼时在五大联赛中，日本球员的身影仍旧罕见。

如今，距离中田初登亚平宁已经20年，日本球员早已遍布欧洲各大联赛。

也许如今的日本国家队中，没有中田英寿这样一等一的足球天才，不过这群常年在五大联赛中效力的球员，却令球队的整体实力，相比20年前初登世界杯时上了好几个台阶。

就像在俄罗斯展开的大幅《足球小将》海报，日本足球愿意为他们看似荒诞的世界冠军梦，辛勤耕耘三十载，仍旧风雨无阻，却不知国内的足球人，有否这份心？

也许日本足球的身体对抗和前锋能力的确是天然劣势，但他们也没有想到每队必须有一个一米八五的本土中锋这样的“锦囊妙计”。

有些事情，止增笑耳。

责任编辑：吴金明