中国可燃冰勘采基地选址南沙龙穴岛 2021年建成

原标题：中国可燃冰勘采科研基地选址南沙龙穴岛，计划2021年建成

为实现我国可燃冰能源“从钻台走到灶台”的梦想，广州南沙未来将承担起重要勘察研究工作。7月2日，广州市港务局在广州“践行走前列”新闻发布会介绍，由中国地质调查局广州海洋地质调查局建设的深海科技创新中心正式选址广州南沙龙穴岛东北部，围绕海域天然气水合物（可燃冰）勘查试采开展一系列海洋地质工作。项目规划建设科研工作基地、岩心库、深水码头，目前，工作基地和码头项目前期工作正在抓紧推进，计划2021年建成。

深海科技创新中心建成后，广州海洋地质调查局将以此为基地，开展国家基础性公益性海洋地质调查、天然气水合物和石油、天然气等战略性矿产资源勘查工作，以及大洋和极地地质矿产综合调查和科学研究工作，海洋地质基础理论研究和勘查技术方法研究、应用与推广等一系列工作，进一步提高我国深海科技创新能力。

根据规划，广州海洋地质调查局将在南沙港区布置三大功能区。在深海科技创新中心工作基地，将建设工程技术中心、海底矿产实验室、实验测试中心、探测技术研发中心、科学计算中心等科技创新平台。计划入驻天然气水合物国家工程研究中心、南海地质研究所、海洋环境与工程中心和大洋与极地中心4个创新机构。

一座对标国际一流水平的智能化信息化深海科学岩心库也将随科研基地项目一同落成。该岩心库将为我国海域天然气水合物资源勘查与试采工程、大洋钻探、深海油气勘查、“一带一路”等重大科学任务提供支持，主要用于从海底和大洋、极地采集的样品和钻探岩心的储存、加工、分析、鉴定、研究、科教公益服务与国际合作。（江珊）

来源：南方网

责任编辑：张申