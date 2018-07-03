原标题：台学界：岛内院士选举现隐忧 十年后将断层

中国台湾网7月3日讯 据台湾《联合报》报道，第33届“中研院”院士会议昨起跑。依规定每届最高可选出40名院士，上届仅选出20人，偏低人数引发学界忧虑人才断层。工程科学组院士陈力俊指出，目前院士选举只是浮现隐忧，“十年后将会真正面临断层问题”。

陈力俊举例说，以工程界来说，在欧美名校教书的台湾学者，“五十岁以下的很少”。院士多具在海外名校留学、教书的资历，他忧心，台湾出去留学的人才大量减少，遑论在国际名校教书；十年后院士将面临断层问题。

“台湾高等教育不是没有进步，而是进步得不够快。”工程科学组审查会议主持人、院士张懋中说，相较于台湾，许多国家和地区对高等教育的投资“力道远远超过台湾”。他指出，香港、澳洲的教授薪水是台湾的两倍、香港是三、四倍，“台湾如何留得住人才”，又如何培育出好的人才？

张懋中认为，台湾学术力的另一个问题是“创新性不足”，创新力不足影响生产力，生产力不足导致低新，学界和产业界环环相扣，两者同样摆脱不了“低薪”困境。他指出，创新不足的关键还是落“教育”上，台湾教育习惯提供标准答案，要学生“只学‘答’，不学‘问’，缺乏创新性思考。”（中国台湾网 娟子）

责任编辑：张申