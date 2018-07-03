台作家:蔡英文注定失败 因她从被改革者口袋抢钱

原标题：台作家：蔡英文注定失败 因她从被改革者口袋里“抢钱”
台湾地区领导人蔡英文。（图片来源：台湾《中时电子报》）
中国台湾网7月3日讯 据台湾《中时电子报》报道，昨日（2日）是岛内军公教年金改革上路后的第一个上班日，银行被挤爆了！行员忙到不可开交，最多人问的第一句就是“到底怎么减的？”对此，岛内作家王丰表示，蔡英文注定要失败的就是她目的是要从“被改革者”口袋里“抢钱”。
王丰在Facebook撰文指出，中外历史上，但凡改革是从人民口袋里掏钱、甚而抢钱者，必败亡；但凡改革是藏富于民者必兴盛。所以历朝文官武吏无不谨小慎微于改革。
文章说，蔡英文的“改革”不论有无非议，首先她注定失败的就是她目的是要从“被改革者”口袋里“抢钱”。（中国台湾网 李宁）
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