“31条”效应发酵 台湾青年对九二共识认同度提高

原标题：“31条”效应发酵 台湾青年对“九二共识”认同度提高

到大陆就学的台湾学生数量爆增。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网7月3日讯 两年来，蔡英文当局拒绝承认“九二共识”，两岸关系陷入冰封。台湾旺旺中时媒体集团最新民调显示，岛内民众认同“九二共识”的比例达37.4%，超过不认同的35.2%，侧面反映出民众已逐渐感受到“九二共识”的重要性。同时青年认同度相对提高，显示大陆近来对台31条措施效应不断发酵。

蔡英文上任至今已逾2周年，旺旺中时委托艾普罗民调公司在7月1日至2日进行“九二共识调查”。结果显示，有37.4%民众认同“九二共识”，35.2%不认同，27.4%未表态。

台湾《中国时报》指出，这侧面反映出，民众已逐渐感受到蔡当局与马当局不同的两岸关系“温度”两年来，两岸联系沟通机制停摆、大陆游客团观光锐减、“友邦”接连“断交”，让此前被污名化的“九二共识”也渐渐被民众所理解。

交叉分析还发现，政党倾向仍影响“九二共识”认同。倾向泛蓝的民众，认同“九二共识”高达67.6%，倾向泛绿的民众则有67.7%不认同；40至59岁民众认同度有40至50%；值得一提的是，20至29岁区间的民众认同度高达38.1%。

报道称，二十几岁青年对“九二共识”的认同度相对提高，显示大陆近来吸引台湾青年赴陆就学就业的31条措施效应正在发酵。相较于低薪、发展空间狭小的台湾，大陆给予台青更大发展空间，展现巨大磁吸效应。（中国台湾网 李宁）

责任编辑：张申