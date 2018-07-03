中国商人在菲律宾遭遇绑架 主犯为监狱中囚犯

原标题：菲律宾一中国商人遭遇绑架 主犯竟为监狱中囚犯

中新网7月3日电 据《菲律宾商报》报道，当地时间7月2日，菲律宾警方表示，在内湖省绑架中国商人一案的主要嫌疑人，是一名关押在国家监狱中的囚犯，他的四名同伙已经被捕。

警方说，该囚犯自2017年12月开始被囚禁在新比利密监狱，他涉嫌在监狱内谈判赎金。

警方的反绑架组组长杜劳高级警司说，在被绑架者的家人通过电话与绑匪谈判赎金时，警方监察到两名赎金的谈判者。

他说：“我们疑惑为何会有两名谈判者，而且，为什么他们的位置是不一样的。我们那时发现到，其中一名谈判者是在国家比利密监狱内。”

被绑架者是于当地时间6月24日在内湖省卡武肴的店内被强行带走。嫌犯也拿走了7万比索。警方说，被绑架者已被救出，但另外八名嫌犯仍然在逃。该绑架行动是在监狱里策划的，同伙乔装成为探监者。

惩教局长黎拉罗沙说，此案件表明，囚犯继续在探监者和秘密手机的帮助下，在监狱内继续从事违法活动。

他说，一名即将退休的惩教局检查员帮助该囚犯走私了一部手机，进入保安系数最高的监狱，每走私一部手机收费6000比索。

责任编辑：张义凌