原标题：安徽划定生态红线 面积占全省15.15%
新华社合肥7月3日电（记者杨丁淼）记者从安徽省环保厅了解到，经安徽省委、省政府研究通过，并报国务院同意，安徽正式划定生态保护红线总面积为21233.32平方公里，占全省国土总面积的15.15%。
据介绍，按照生态保护红线的主导生态功能，划分为水源涵养、水土保持、生物多样性维护等3大类共16个片区。此次划定的生态保护红线区域，保护了安徽35.34%的森林、44.26%的草地和54.80%的湿地生态系统，可以有效保护全省34.31%的水源涵养功能、33.60%的水土保持功能和29.82%的生物多样性维护功能，在一定程度上缓解水土流失、生物生境破碎化等问题，推动全省生态环境质量的改善与提升，使生态系统服务功能显著增强。
安徽省生态保护红线基本空间格局为“两屏两轴”。“两屏”为皖西山地生态屏障和皖南山地丘陵生态屏障，主要生态功能为水源涵养、水土保持与生物多样性维护；“两轴”为长江干流及沿江湿地生态廊道、淮河干流及沿淮湿地生态廊道，主要生态功能为湿地生物多样性维护。
安徽省生态保护红线明确规定，地方党委和政府是严守生态保护红线的责任主体，要将生态保护红线作为相关综合决策的重要依据和前提条件，切实履行好保护责任，将建立考核机制，严格责任追究，确保全省生态保护红线划得出、守得住，功能不降低、面积不减少、性质不改变。
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