福建：举报黑恶势力犯罪最高奖励10万元

原标题：福建出台举报黑恶势力犯罪奖励办法，最高奖励10万元

7月3日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从福建省公安厅了解到，为深入开展扫黑除恶专项斗争，鼓励群众踊跃举报黑恶势力犯罪线索，严厉打击黑恶势力犯罪，6月28日，福建省公安厅制定了《福建省公安厅关于打击黑恶势力犯罪举报奖励办法》（以下简称《办法》），详细规定了举报内容、奖励范围、举报方式、奖励标准和保护举报人等方面，对提供涉黑涉恶线索的群众进行500至50000不等奖励，最高奖励10万元。

《办法》规定，经查证属实的，福建公安机关根据群众提供线索的作用大小确定奖励金额，原则上不重复奖励。其中，查获黑社会性质组织的，奖励20000至50000元；破获恶势力犯罪案件的，奖励2000至20000元；提供线索抓获在逃涉黑涉恶分子的，奖励500至20000元；同一举报人在同一案件中发挥不同作用的，最高奖励不超过10万元。

《办法》强调了对举报人信息的保密和保护制度。公安机关对举报材料严格保密，保障举报人的安全。对打击报复举报人的，公安机关将及时查处，并依法追究其法律责任。

责任编辑：张义凌