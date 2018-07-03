香港机场今年接获5宗机舱盗窃案：总值26万港币

原标题：香港机场今年接获五宗机舱盗窃案 失物总值26万港币

中新网7月3日电 据香港《大公报》报道，香港警方机场警区日前透露，今年前5月接获飞机内偷窃行李的个案已有5宗，接近去年全年7宗。其中有旅客被盗近15万元（港币，下同）现金。

香港警方机场警区情报及支持组侦缉督察谢浚林表示，今年接获的5宗飞机内偷窃个案，失物总值约26万元，其中两案已拘捕犯罪嫌疑人。

谢浚林称，涉款最高的案件于今年1月发生，一名外籍男子乘坐航班来香港，着陆后乘客离去，才发现背包内约18400美元（折合约143520元港币）现金不翼而飞，于是报警。至于去年最大宗机舱内偷窃案于11月发生，一名乘客失去约价值78万元钻石戒指。

暑假是市民外出旅游的旺季，谢浚林提醒，“机舱窃贼”通常会在机航关灯、乘客入睡，或上洗手间之际，走近目标座位并打开行李柜，假装拿取自己的物品，乘机偷窃。

谢浚林呼吁市民乘坐飞机时，应随身携带贵重财物，锁紧行李，离开机舱前检查行李，若发现遇窃，及时向机组人员求助。

有空姐透露，当接获有人怀疑偷窃财物的举报，为乘客安全，会不动声色，暗中通知机长，由机长告诉机场控制塔人员代报警，警员会在飞机着陆后登机调查。

责任编辑：张申