环保督察驻广西“回头看”近一个月 195人被问责

新闻发布会现场。 蒋雪林 摄

原标题：中央环保督察入驻广西“回头看”近一个月 195人被问责

中新网南宁7月3日电（记者 蒋雪林）7月3日上午，广西壮族自治区政府新闻办在南宁举行中央环境保护督察“回头看”广西迎检工作新闻发布会，自治区迎检工作组副组长、自治区人民政府副秘书长周光华通报中央环境保护督察“回头看”期间广西迎检工作等有关情况。督察组入驻广西近一个月以来，广西全区共问责65个单位、195名责任人。

周光华介绍，2016年7月，中央第六环境保护督察组进驻广西开展督察，指出广西生态文明建设和环境保护中存在的主要问题和薄弱环节。今年6月7日起，中央第五环境保护督察组进驻广西，开展为期1个月的环境保护督察“回头看”。目前，“回头看”工作已经开展了26天。

周光华表示，26天来，广西全区各地认真办理中央督察组交办的群众信访举报问题，使大部分信访举报问题得到及时有效解决。截至7月2日，广西已向中央督察组反馈16批1729件的办理结果。针对2016年中央环保督察整改反弹、中央第五环境保护督察组检查发现的突出环境问题、群众反复投诉长期不能解决危害群众身体健康等问题线索，相关部门认真开展调查核实，落实责任追究，先后查办了北海市诚德镍业公司违法违规堆放冶炼废渣、钦州市非法炼铝等一批重点案件，问责了一批责任单位和人员，并及时向社会公开。截至7月2日，全区共问责65个单位、195名责任人。

据介绍，在195名被问责的干部中，给予党纪政务处分76人，组织处理或调整119人；涉及处级干部31人，科级及以下干部164人。

周光华称，在各地各部门的共同努力下，目前督察“回头看”发现的广西重点问题整改工作取得了初步成效。比如，钦州市已全部完成督察组指出的24家“小散乱污”企业拆除工作，有关县（区）同步组织清拆，全市共完成89家“小散乱污”违法企业清拆工作。玉林市针对南流江水质下降问题，积极开展畜禽养殖清理，推进“小散乱污”企业整治，加快区域污水处理设施建设等。百色市针对德保县德柳锰业公司封堵私设排污口等问题，督促企业立即新建污水处理池存储初级雨水，完善雨水回收管路。北海市及时处理铁山港码头露天堆放有害矿渣。桂平市以铁腕手段关停拆除污染严重的17座小高炉和4个土烧结厂。桂林市连续作战，快速完成垃圾焚烧等问题整治。梧州市迅速对饮用水水源地一、二级保护区存在的突出环境问题进行快速部署、实施整改。

出席发布会的广西壮族自治区迎检工作组成员、自治区信访局副厅级信访督查专员杨义杰介绍，中央环境保护督查组在2016年督查反馈指出，广西河池市天峨县龙滩库区水质由II类下降到III类，要求在2017年底整改到位。但受龙滩电站泄洪、上游来水不足和库容急剧减少，特别是区外清理整治网箱迁移至红水河天峨县境内、库区网箱养鱼投放饵料增多，禁养区和投饵养殖网箱清理整治效果不明显等因素影响，龙滩库区水质下降，群众反映强烈，由此向中央环保督察组举报。对此，河池市和天峨县党委、政府十分重视，坚持渔业发展与环境保护并举，强化措施，在清理网箱的同时，引导广大养殖户做好产业转移，大力发展生态特色产业，拓宽养殖户增收渠道，实现增收致富。2018年5月21日起，天峨县对龙滩库区天峨辖区水面养殖网箱及相关设施进行全面清理整治。同时，加大执纪问责力度，从严查处在清理整治过程中不作为、乱作为和违规参与水面网箱养殖、虚报骗取冒领补助的领导干部。目前已党纪、政纪处分4人，提醒谈话14人。

截至7月2日，中央第五环境保护督察组已向广西交办25批共3310件信访举报问题，其中电话举报2070件、来信举报1240件。被列为重点关注196件。中央环境保护督察组交办的群众举报问题，涉及行业类型主要包括：畜禽养殖643件、采矿552件、住宿餐饮娱乐294件、非金属加工制造196件、垃圾处理179件；涉及污染类型主要包括：水污染1351件、大气污染1648件、土壤污染556件、生态问题537件、噪音699件。

目前，在广西壮族自治区人民政府和自治区环境保护厅网站中央环保督察“回头看”边督边改信息公开专栏陆续公布16批1729件信访处理情况，其中，举报情况属实或部分属实的1498件，不属实231件。各项环境执法措施均得到有效执行：责令立即改正、限期整改、停产整改共1461件次，立案处罚189件，处罚金额294万元，查封扣押21件，关停取缔88件。移送公安13件，立案侦查10件，行政拘留6人，刑事拘留3人，保持了环境信访举报案件处理的高压态势，推动突出环境问题的解决。（完）

责任编辑：张义凌