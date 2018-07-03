河南抗日陵园被毁？官方：11处发现遗骸 将鉴定

原标题：河南南召回应“抗日陵园遗址被毁”：11处发现遗骸，将鉴定

针对“河南南阳市南召县抗日烈士陵园遗址遭企业破坏”一事，南召县7月3日给澎湃新闻（www.thepaper.cn）发来联合调查组的最新情况说明显示，调查组在走访时，当地群众反映此处荒凉偏僻，是乱葬坟场。部分老人说此处原为国民政府抗日将士烈士陵园。经现场勘察，经历史变革，多次遭到破坏地形地貌发生巨大变化，当年的“陵园遗址”已无从辨识。现场共有11处发现遗骸，现暂存县殡仪馆。下一步将确认是否为国民党抗战死亡人员遗骸。此前，该县已责成企业停止施工，保护现场。

6月30日，有网友发布题为《南阳一抗日将士烈士陵园遭破坏》的文章，称陵园被政府卖给私企做厂房，烈士墓碑被挖倒，并配上“被丢弃的烈士墓碑”、“挖出的烈士遗骸”、“施工现场出土的烈士服、帽饰”等图片，引发网民热议。

7月3日，龙越基金会负责人余浩告诉澎湃新闻，2017年他由志愿者带领前往此“烈士陵园”。当时此处为荒地，旁边房屋墙体上嵌有英烈墓碑。调研后，该团队欲申请立项，进行遗骸收敛、DNA鉴定、修缮墓碑等工作，但事情一直拖延未果。2018年该处遭企业破坏后，他与郑州大学考古教授前往现场，目睹多处遗骸。目前该地已被保护，该团队计划进行现场保护，走访当地居民获取更多信息，与跟政府协调。

7月3日，南召县云阳镇相关负责人向澎湃新闻表示，烈士陵园的设立需要相关手续，经考证，没有解放后此处被设立为烈士陵园的资料。

当日，南召县相关负责人发来的情况说明显示，事发当天，南召县委县政府连夜召集相关单位专题研究，成立专项联合调查组。

情况说明。图片来源：南召县官方

情况说明称，7月1日上午，联合调查组进驻云阳镇，在镇政府的配合下，赶赴现场实地查看，走访村组干部和群众张敬宾、赵基、李新民等人，并邀请研究南召历史文化和熟悉当地抗战历史的有关人士高天顺、张明旭等人召开了座谈会，听取介绍情况。同时，安排县史志办查阅县志文献资料，了解历史记载。

调查组在走访时，当地群众反映此处荒凉偏僻，是乱葬坟场。部分老人说此处原为国民政府抗日将士烈士陵园。1947年解放初期，刘姓、王姓等村民在此处开荒种地，坟茔遭到严重毁坏。六十年代初期，老城社区又把此处设为集体林场。“文革”期间，纪念碑因建设红旗学校需要砖料被拆毁，碑刻下落不明。经现场勘察，经历史变革，多次遭到破坏地形地貌发生巨大变化，当年的“陵园遗址”已无从辨识。

针对网友反映的“三千烈士遗骸”问题，调查组查到《南召县志》记载，“1938年，国民政府军政部第二十五后方医院移驻南召接受前方运送下来的伤病员，其中20多人在医院死亡。”常兴明所写的《抗日战争时期后方医院见闻》中描述，“仅重伤未能治愈发生死亡的约有两千人之多，大多埋葬在云阳城南外两河口天爷庙至南石庙一带”。目前所查阅的文献史料，没有明确记载此处埋葬三千国民党抗战亡故士兵的佐证，有待进一步考证。

情况说明表示，经实地查看现场未出土照片显示的帽徽、石碑等物品。经调查座谈，保管者不能证明石碑直接来源于此处。鉴于此前云阳镇政府已经责成企业停止施工、保持原状，调查组要求镇政府指派工作人员和村组干部驻扎现场维护现状，并责成其告知企业积极配合调查。

此外，民政局已对现场的零星骸骨进行了拍照、编号和收集，共有11处发现遗骸，现暂存县殡仪馆。

收藏石碑人的证明。

下一步，将邀请有关机构和专家对遗骸进行鉴定，以确认是否为1938-1944年死亡人员，并查证史料以确认是否为国民党抗战死亡人员遗骸。

文化局已向市文物部门汇报，邀请市文物和考古专家进行实地勘察。由于目前无法认定为文保单位，准备先期对民间保存的墓碑进行登记拍照，了解出处来历，与民间人士签订保存协议，妥善保管。对其它失落的墓碑，加大力度逐步查找。县委统战部也向上级部门做了情况汇报，并通过市统战部门向民革南阳市委通报了相关情况。

情况说明还表示，由于事发突然时间紧迫，很多事情仍需核实清楚，该县将会组织相关部门持续深入调查，也会邀请相关机构和专家进行考察论证，按照国家现行法律法规和政策规定，采取必要措施，对此处予以妥善处理。

责任编辑：吴金明