原标题：济南：106人因破坏营商环境被集中问责实名通报

新华社济南7月3日电（记者王志）记者从济南市纪委获悉，济南市各级纪委监察委近日严肃查处一批破坏营商环境的典型问题，并公布了30起不担当、不作为、乱作为的典型问题，106人被实名通报处理，这是济南市近年来规模最大的一次问责。

据了解，此次通报的30起不担当、不作为、乱作为的典型问题，涉及政府部门履职不力、管理混乱，对待群众办事咨询推诿扯皮，致使经办人多次往返，造成不良社会影响，多个市级政府部门以及商河、章丘、平阴、济阳等区县被点名通报。

例如，某公司先后三次向济阳县经济和信息化局申报“山东省技术创新项目”，该局综合业务科科员王平未履行一次性告知义务，让企业多次往返，贻误了申报时间，损害了企业正当权益。济阳县经济和信息化局党委书记、局长杨德超受到通报批评处理，党委委员、副局长刘剑平受到诫勉谈话处理，综合业务科科员王平受到政务警告处分。

根据通报，有的政务服务中心管理混乱，存在非法中介违规代理业务、扰乱审批工作秩序等问题；有的政务服务中心窗口，长期不能解决企业注册业务量大、业务人员不足、工作效率低等问题，给办事群众带来极大不便；有的村两委在处理企业承包村属院落的合同纠纷过程中不作为，给企业正常生产经营造成严重影响；有的交通部门整治打击“黑出租”不力等。

济南市纪委、监察委对查处的破坏营商环境问题所涉及责任人员，分别给予责令做出书面检查、约谈等处理。

责任编辑：霍宇昂