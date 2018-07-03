原标题：香港二季度将推出5块住宅地 提供1850个住宅单位

中新网7月3日电 据香港《文汇报》网站报道，3日，香港发展局局长黄伟纶公布特区政府2018-19财政年度第二季度（7月至9月）卖地计划，将推出五块土地，其中三块分别位于大屿山、山顶及屯门，二块位于启德，合计可提供1850个住宅单位。

资料图：香港楼宇密集。中新社记者 谢光磊 摄

黄伟纶指出，港铁何文田站的项目还可提供900个住宅单位，预计二季度可提供的总住宅单位数目为2750个单位。

黄伟纶表示，特区政府早前已公布会将9块私营房屋用地，改拨发展公营房屋。他透露其中一块是位于观塘安达臣道石矿场附近的用地。

黄伟纶还表示，未来两季度会视乎其他土地来源，继续多管齐下，推售合适私人住宅用地，以达全年目标，响应社会需求。

责任编辑：霍宇昂