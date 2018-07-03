长春市公用局原纪委书记蔡晓时被控受贿197万余元

原标题：吉林省长春市公用局原纪委书记蔡晓时被控受贿197万余元受审
新华社长春7月3日电（记者周立权）长春市公用局原党委副书记、纪委书记蔡晓时被控受贿197万余元一案，日前在长春市中级人民法院公开开庭审理。
庭审中，长春市人民检察院指控，被告人蔡晓时利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计折合人民币197万余元。公诉人出示了相关的证据，庭审中，控辩双方充分发表了意见。蔡晓时当庭表示认罪。
法院将择日对此案宣判。
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