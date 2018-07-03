原标题：蓝天保卫战三年行动计划公布 京津冀等成重点区域

资料图：北京的蓝天白云景色迷人。 图片来源：视觉中国

中新网7月3日电 据中国政府网消息，国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》明确，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原是计划实施重点区域范围。

《行动计划》称，到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目标任务的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的，要确保全面实现“十三五”约束性目标；北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。

《行动计划》明确，计划实施重点区域范围为：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。

责任编辑：霍宇昂