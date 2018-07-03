辽宁省委：党的思想政治工作是一切工作的生命线

原标题：辽宁出台加强改进思想政治工作决定：是其他一切工作的生命线

辽宁省委对全省思想政治工作的重视度再获提高。

6月25日，辽宁省委印发了《中共辽宁省委关于加强和改进新时代全省思想政治工作的决定》（以下简称“《决定》”），明确切实做好思想政治工作是辽宁全省各级党组织一项重要而紧迫的工作任务。

发布会现场 东北新闻网 图

7月3日下午，辽宁省政府新闻办举行关于“加强和改进新时代全省思想政治工作”的主题发布会，辽宁省委宣传部、辽宁省委高校工委、辽宁省人社厅及辽宁省国资委的相关领导对《决定》作了详尽解读。

“《决定》指出，党的思想政治工作是经济工作和其他一切工作的生命线，是我们党和国家的重要政治优势。” 辽宁省委宣传部副部长、省委网信办主任徐少达在发布会上指出，思想政治工作在全面从严治党、净化修复政治生态、推动辽宁振兴发展过程中发挥了十分重要的作用。

他同时强调，这项工作“只能加强不能削弱，只能前进不能停滞，只能积极作为不能被动应对”。

六大任务和五项举措

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从上述发布会了解到，《决定》明确提出了六项加强和改进辽宁全省思想政治工作的主要任务。

一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心。切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚持在学懂弄通做实上下功夫，推动学习宣传贯彻往深里走、往实里走、往心里走，让习近平新时代中国特色社会主义思想成为引领广大党员干部群众前进的思想旗帜、精神旗帜，让学习宣传贯彻党的十九大精神始终成为全党全社会最嘹亮的主旋律、最昂扬的精气神。

二是筑牢马克思主义信仰和共产主义信念。加强理想信念教育，强化理论武装，坚持用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众。

三是建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。加强党对意识形态工作的全面领导，牢牢掌握意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，坚持政治家办报、办刊、办台、办新闻网站，落实主管、主办和属地管理责任。旗帜鲜明批驳各种错误思潮，坚决与否定党的领导、否定中国特色社会主义制度等错误言行作斗争。

四是着力培养担当民族复兴大任的时代新人。持续推进社会主义核心价值观建设，实施“时代新人培育工程”。大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，实施“红色基因传承工程”。

五是为辽宁振兴发展凝聚强大精神力量。大力弘扬真抓实干的优良作风，推动广大党员干部群众进一步解放思想，以时不我待、只争朝夕的精神奋力开创辽宁振兴发展新局面。

六是提高公民文明素质和社会文明程度。深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民。

为了把新时代思想政治工作做深做细做实，《决定》还提出了五项重要举措，即推动思想政治工作与中心工作深度融合；着力破除阻碍党的建设和辽宁振兴发展的思想桎梏；充分发挥密切联系群众优势；切实做好理顺情绪、化解矛盾工作；积极创新思想政治工作的途径方法手段。

如何推动思想政治工作与中心工作深度融合？徐少达在回答媒体这个提问时表示，要将思想政治工作作为党建工作重要任务，纳入辽宁省委巡视范畴，纳入意识形态工作责任制，纳入全省实绩考核，严格落实党委（党组）主体责任、党委（党组）书记第一责任、分管领导直接责任和班子成员“一岗双责”。

同时，徐少达还表示，会将思想政治工作纳入重要议事日程，作为党的工作的重要内容，在出台重大决策、改革举措前，要把思想政治工作作为前置关口，做好工作预案。各级领导干部要切实承担起“一岗双责”，把思想政治工作同各自分管领域的行政管理、行业管理、社会管理更加紧密地结合起来。

国企事业单位高校抓落实

思想政治工作也是企业改革发展的思想保证。如何把思想政治工作这个国有企业的“传家宝”更好地融入企业管理中，对国有企业的领导来说是不小的考验，也是下个阶段工作的着力点。

辽宁省国有资产监督管理委员会党委委员、副主任耿福泉在发布会上表示，做好国有企业的思想政治工作，很重要的一点是把这项工作纳入党委重要议事日程，与业务工作同步谋划、同步部署、同步推进、同步检查、同步考核。

“还应该在打造企业文化上下功夫，深化企业社会主义核心价值观建设，引导教育职工增强集体观念和主人翁精神，为企业的改革发展贡献一切力量。”耿福泉说道。

此外，辽宁的事业单位和高校也将进一步落实辽宁省委出台的关于加强和改进思想政治工作的决定。

辽宁省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长李安财在发布会上透露，从2011年起，辽宁省就将思想政治理论内容列入“专业技术人员在线学习”必修课，平均每年培训相关人员20余万。党的十九大以来，又把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列入必修科目、摆在首要位置。

在事业单位人事管理方面，李安财介绍说，在搞活用人机制、激发人才活力的同时，始终坚持把思想政治建设摆在第一位，把思想政治素质作为人才选拔、评价的首要标准。

“在分类推进人才评价机制改革中，我们坚持德才兼备、以德为先，倡导诚实守信，强化社会责任，实行道德评价‘一票否决’的评价退出机制。” 李安财说道。

对辽宁全省高校而言，辽宁省委高校工委副书记、省教育厅党组成员李庆才表示，还将进一步加强高校的思想政治引领和党的建设，以及大力加强高校思想政治工作的队伍建设。

李庆才透露，这个队伍建设的标准可通过一项指标体现，即高校专职思政课教师本科院校按1：350配备、专科院校按1：550配备，高校专职辅导员师生比1：200，高校专职组织员按1：1000配备，高校专职心理健康教育教师按1：4000配备。

“高校的辅导员和思政课新任教师必须进行岗前培训。在日常工作中，我们还要举办研讨班和高级研修班，来保证他们业务能力不断提升。”李庆才在发布会上说道。

责任编辑：余鹏飞