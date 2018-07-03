中国扇子艺术学会挂牌仪式在北京报国寺举办(图)

原标题：中国扇子艺术学会在京挂牌

中国扇子艺术学会在京挂牌 主办方供图

中新网北京7月3日电 （记者 高凯）7月3日，中国扇子艺术学会挂牌仪式于北京报国寺举办。

中国传统的扇文化起源于远古时代，扇子在中国已有三千多年历史。它起初不是用来纳凉的，而是一种礼仪工具。渐渐地，扇从地位和权利的象征转变成为纳凉、娱乐、欣赏等生活用品和工艺品。

中国扇子艺术学会是经民政部批准注册登记，由中国文联直接领导，具有独立法人资格的国家一级社团。

中国扇子艺术学会于1981年由著名艺术家、收藏家张伯驹先生成立，原名为“中国扇子书画艺术鉴赏会”。会长由张伯驹先生担任，其初衷有二，一是借扇（善）的谐音，弘扬中华民族传统统仁、善美德；二是借扇的造型，寓为桥梁，连接海内外华人，为祖国统一大业做贡献。

7月3日，中国扇子艺术学会迁址北京报国寺挂牌仪式正式举行，记者从现场据悉，扇子艺术学会未来将组织和开展中国扇子文化艺术的学术研讨、对相关资料进行整理和出版；以扇艺为媒体，促进文经结合，提供与扇子艺术相关的咨询服务；组织和开展以扇艺为主的民族传统文化艺术培训等相关工作。

中国扇子艺术学会第六届换届选举崔承顺任会长，他表示：“举国上下正值太平盛世、国泰民安之际，人民需要文化，需要艺术的春风带来一切正能量。”（完）

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