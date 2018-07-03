蓝天保卫战强化督查:河南新乡一家企业拒接受检查

原标题：蓝天保卫战强化督查：河南新乡一企业拒绝接受检查

中新网7月3日电 据生态环境部官方微博消息，7月2日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展，200个督查组按照工作方案要求，对京津冀及周边地区210个县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题189个。

一、拒绝检查问题1个。

督查组对河南省新乡卫辉市世魁清真肉制品有限责任公司检查时，督查人员在表明身份并出示执法证件后，该企业仍然拒绝接受检查。

二、检查清单内涉气“散乱污”企业1567家，发现整改不到位问题10家，占比为0.6%；发现清单外涉气“散乱污”企业2家。

督查组检查发现，清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题10家。其中，河北省石家庄市赵县2家、高新技术产业开发区1家，廊坊市永清县1家、文安县1家，保定市易县1家，沧州市沧县1家，邢台市经济开发区1家；河南省开封市杞县1家，濮阳市华龙区1家。

督查组检查发现，清单外涉气“散乱污”企业2家。其中，山西省阳泉市盂县1家，晋城市经济技术开发区1家。

三、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业444家，未发现清单内应淘汰燃煤锅炉未拆除问题；发现清单外应淘汰燃煤锅炉21台。

督查组检查发现，清单外应淘汰燃煤锅炉21台。其中，河北省石家庄市赵县泽林生物质燃料有限公司1台（0.1蒸吨）、赵县王占辉钢材经销处1台（0.1蒸吨）、裕华区车管家汽车美容1台（0.1蒸吨以下），廊坊市香河县富华肉类有限公司2台（0.1蒸吨以下、0.3蒸吨）、永清县环城汽贸1台（0.1蒸吨以下）、永清县韩村镇西大街无名馒头铺1台（0.2蒸吨）、永清县韩村东海洗浴中心1台（0.6蒸吨）、永清县东海汽车美容中心1台（0.1蒸吨以下），保定市高阳县鑫硕棉织厂1台（0.1蒸吨）、高阳县竹之尚纺织品制造有限公司1台（0.5蒸吨）、曲阳县下河乡香驴房饭店1台（0.1蒸吨）、曲阳县第五医院1台（0.2蒸吨）、易县禄鑫商砼有限公司1台（1蒸吨以下），邢台市宁晋县曹彩霞废品收购1台（0.1蒸吨以下）、宁晋县兴恒服装厂1台（0.1蒸吨以下），沧州任丘市兴盛纸盒厂1台（0.1蒸吨以下）；山西省太原市娄烦县车饰界汽车装潢美容会所1台（0.1蒸吨以下）、娄烦县洋美佳大酒店院内南边房屋1台（0.1蒸吨以下）；山东省聊城市东阿县刘祥宝养鸡场2台（均为0.5蒸吨）。

四、工业企业未安装大气污染防治设施问题12个。

其中，河北省石家庄市赵县1家，沧州市孟村回族自治县2家，邢台市桥东区1家、邢台县1家、宁晋县1家；山西省太原市不锈钢产业园区1家、娄烦县1家，阳泉市盂县1家；河南省郑州市二七区1家，焦作孟州市2家。

五、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题13个。

其中，河北省石家庄市高新技术产业开发区1家、新乐市1家，保定市高阳县1家、定州市1家，沧州市新华区1家；山西省太原古交市1家；河南省郑州市金水区1家、航空港经济综合实验区1家，安阳市北关区1家，鹤壁市浚县1家，新乡市高新技术产业开发区2家、封丘县1家。

六、超标排污或未执行超低排放标准问题1个。

督查组检查发现，河南省新乡市封丘县盛源新型墙材有限公司在生产过程中存在超标排污行为。

七、VOCs整治不到位问题18个。

其中，北京市昌平区1家；河北省石家庄市裕华区2家、赵县1家、元氏县1家、井陉县1家，沧州市新华区2家、运河区1家、东光县1家、孟村回族自治县1家，邢台市邢台县1家、南和县1家；山西省太原市娄烦县2家、山西转型综合改革示范区1家；山东省淄博市临淄区1家；河南省濮阳市经济技术开发区1家。

八、工业粉尘无组织排放问题11个。

其中，河北省石家庄辛集市3家、正定县2家、灵寿县1家；河南省郑州荥阳市1家，新乡市获嘉县2家、平原城乡一体化示范区1家，濮阳市范县1家。

九、建筑工地扬尘管理问题42个。

其中，北京市朝阳区1家、房山区1家；天津市宁河区3家、津南区1家；河北省石家庄市高新技术产业开发区2家、晋州市1家、赞皇县1家，唐山市丰南区3家、遵化市1家，廊坊市安次区1家，保定市望都县3家、徐水区1家、定兴县1家、安国市1家，沧州市青县4家、运河区2家、新华区1家、沧县1家、河间市1家、孟村回族自治县1家；山西省太原市不锈钢产业园区2家，长治潞城市1家，晋城市城区1家、沁水县1家；山东省济南市章丘区1家，淄博市临淄区1家、高新区1家，济宁市嘉祥县1家；河南省鹤壁市浚县1家，新乡市红旗区1家。

十、物料堆场未落实扬尘治理措施问题56个。

其中，北京市通州区1家；天津市津南区1家、宁河区1家；河北省石家庄市元氏县3家、井陉县3家、深泽县1家、正定县1家，唐山市玉田县2家、曹妃甸区1家、滦县1家，廊坊市安次区2家、永清县1家，保定市定兴县3家、涞水县1家、白沟新城1家、涿州市1家，沧州市沧县2家、渤海新区1家、青县1家、河间市1家，衡水市武强县1家，邢台市南和县2家、临城县1家；山西省太原市晋源区1家，阳泉市盂县1家，长治市襄垣县1家、黎城县1家，晋城市经济技术开发区1家、泽州县1家、沁水县1家；山东省济南市历城区1家、章丘区1家、平阴县1家，德州市夏津县1家；河南省郑州荥阳市1家，开封市尉氏县1家，安阳林州市1家，鹤壁市鹤山区1家、淇县1家，新乡市封丘县2家、红旗区1家、原阳县1家、长垣县1家、辉县市1家，濮阳市范县1家。

十一、其他涉气环境问题2个。

督查组检查发现，河北省沧州河间市青松石棉制品厂门口存在焚烧垃圾现象；山东省德州市武城县德杰家庭农场存在恶臭影响。

对上述问题，生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

责任编辑：张玉