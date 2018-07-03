党工宿舍遭台当局强制拍卖 国民党方面回应(图)

原标题：党工宿舍遭台当局强制拍卖 国民党：公职人员勿沦为政治打手
图为南京东路五段二九一巷连栋的党工宿舍。（图片来源：台湾《联合报》）
中国台湾网7月3日讯 据台湾“联合新闻网”报道，台当局“法务部行政执行署”今天（3日）强制拍卖中国国民党位于台北市南京东路、嘉兴街两处党工宿舍，前者流标，后者以1526万元新台币拍出。此前，国民党遭台当局“不当党产处理委员会”追征8.6亿元新台币，在提出清偿计划遭拒后，“党产会”将全案移送“行政执行署”强制执行。
台北市嘉兴街的党工宿舍，成为首件遭台当局强制拍卖的国民党不动产。此外，除台北外，新北、高雄、嘉义、台南、屏东等多县市的国民党不动产也已遭查封。
报道指出，今天成功拍卖的嘉兴街国民党党工宿舍，位于一栋老式公寓楼3层，面积28坪（1坪约合3.3平方米），6月份首次拍卖流标。今天以1526万元新台币拍出，每坪单价54.5万元，与市场价相近。而今天未能成功拍出的台北市南京东路国民党党工宿舍，将在调降底价后再行公告拍卖。
对此，国民党方面今天再次重申，民进党当局“不当党产处理委员会”认定的“8.6亿元需追缴款”，他们目前仍在做提告及声请停止执行过程，“党产会”的所作所为自始至终都有“违宪”嫌疑。
国民党强调，公务（机构）人员应该秉持中立，而非成为任何一个政党的政治打手。（承志）
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