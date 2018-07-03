我国发布农用地和建设用地土壤污染风险管控标准

原标题：我国发布农用地、建设用地土壤污染风险管控标准

新华社北京7月3日电（记者高敬）记者3日从生态环境部获悉，生态环境部、国家市场监督管理总局日前联合发布《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》，将从2018年8月1日起实施。

生态环境部土壤环境管理司有关负责人表示，这两项标准的出台，将为开展农用地分类管理和建设用地准入管理提供技术支撑，对于贯彻落实“土十条”，保障农产品质量和人居环境安全具有重要意义。

这位负责人介绍，农用地标准以保护食用农产品质量安全为主要目标，创造性提出了两条线（即筛选值和管制值）的标准修订思路。

农用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低。对此类农用地，应切实加大保护力度。

农用地土壤中污染物含量超过风险管制值的，食用农产品不符合质量安全标准等，农用地土壤污染风险高。对此类农用地，原则上应当采取禁止种植食用农产品、退耕还林等严格管控措施。

农用地土壤污染物含量介于筛选值和管制值之间的，原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施，降低农产品超标风险。

这位负责人说，建设用地标准以人体健康为保护目标，规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值。建设用地土壤构成风险有三要素：污染源、暴露途径和受体（如人群）。比如土壤存在污染，如果采取隔离措施，人不接触，也就是切断了暴露途径，土壤污染对人的健康风险消除或大大降低。

城市建设用地分为第一类用地和第二类用地。第一类用地主要是居住用地，儿童和成人均存在长期暴露风险。第二类用地主要是工业用地、物流仓储用地等，主要是成人存在长期暴露风险。

这两类土地分别对应不同的风险筛选值和风险管制值。在特定土地利用方式下，土壤中污染物含量超过风险管制值的，对人体健康通常存在不可接受风险，需要开展修复或风险管控行动。

责任编辑：张玉