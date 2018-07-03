赖清德称“非常欢迎陆客” 被讽与蔡同患精神分裂

原标题：“台独工作者”赖清德称“非常欢迎陆客” 被讽与蔡英文同患精神分裂

两个月前还在向大陆疯狂叫嚣的“‘台独’工作者”赖清德3日出席活动时突然“转性”，声言无论大陆团客还是“自由行”都非常欢迎。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网7月3日讯 继台当局领导人蔡英文不久前一面宣称“希望两岸领导人坐下来好好谈”，一面又叫嚣各国联手制约大陆，结果被质疑言论自相矛盾，疑似“精神分裂”后，岛内公然以“‘台独’工作者”自居的行政机构负责人赖清德也“语出惊人”，于今日出席活动时，当众向大陆游客喊话，称非常欢迎中国大陆观光客来台旅游。

自蔡英文当局上台后，陆客来台人数大减，据台湾《联合报》等媒体报道，台“行政院长”赖清德今天表示，拓展观光应该多元化，“我们非常欢迎中国大陆的观光客来台旅游，不管是团客或是‘自由行’，住饭店或民宿，我们都非常欢迎！”

自2016年“520”以来两岸关系急冻，陆客来台人数大幅减少。虽然依岛内“观光局”公布的资料，过去两年赴台观光的总人数并未减少，但观光人口组成已有很大改变，其中陆客人数大幅减少，2015年陆客赴台人数达418.4万人次最高峰；蔡英文上任后，陆客人数快速下降，去年只剩273.3万人次，整整少了3分之1。也因此，赖清德今天向陆客喊话，格外引人注意。

由于岛内《天下杂志》创刊37周年，特别制作“美丽台湾行”专题，于今天下午举办发表会及论坛，赖清德与岛内文化部门负责人郑丽君等人共同出席。他特别提到，拓展观光应该多元化，“我们非常欢迎中国大陆的观光客来台旅游，不管是团客或是‘自由行’，住饭店或民宿，我们都非常欢迎！”

两个月前还在向大陆疯狂叫嚣的“‘台独’工作者”赖清德突然“转性”，声言无论大陆团客还是“自由行”都欢迎，而事实上，自绿营上台以来，不但赴台的陆客团安全事故频发，蔡英文们处理时态度冷漠，所谓的“陆客自由行（大陆称之为个人游）”也并不“自由”，甚至在近期屡遭刁难。上月中旬，港台媒体纷纷曝出，陆客赴台“自由行”遭蔡英文台当局严管，几乎是“用放大镜审视”，无理由要求补充资料的情况越来越多。陆客赴台与朋友见面，竟被要求出示微信通信记录以证明确实有交情，还要提供上次赴台的订房及消费记录，以证明对台湾观光“有贡献”。有陆客想赴花莲旅行，被要求前后补件8次，岛内观光业者见状又忧又怒。

赖清德荒诞、“诡异”的言论一经媒体报道，瞬间引发两岸网友痛批：“赖鬼说出今天最好笑的无耻假新闻！把陆客当白痴？”、“跟蔡老英一个样，呼吁各国联合制衡大陆，却想两岸会面，赖功德呛对岸自己是‘台独’务实工作者，却想赚陆客观光财？人格分裂的呈现”、“赖清德玩得越来越开心了”、“无耻政客，当初你这嘴脸不是说人家脏，水平低，消费力不够，现在这种话还说得出口？会不会有一天言不由衷心神错乱？”

“来花钱让台湾赚钱搞‘台独’？”、“当心诈骗！花钱、受气、羞辱、助台毒！在家睡觉脚好！”网友嘲讽赖清德，“哟，‘台独’工作者在工作了吗？简直不要脸”、“非常欢迎赖清德放弃务实的‘台独’主张”、“不嫌人家脏乱了？ 不嫌人家没水平了？不嫌人家太吵了？还有，商家直接写招牌说不欢迎啊”、“会不会笑死人了？谁鸟你？这么没骨气的台毒务实工作者，不是说台湾光光客不断地成长，南向国家免签证来台贩毒、卖淫数不断地增加，花钱补助他国人民来台观光，这还需要大陆的观光客来台旅游吗？”

岛内网友形容，赖清德的言论就如同，“当别人指着你的头臭骂一顿后，然后留下一句‘欢迎有空来我家坐坐’，你反应会如何？谁理你！”（中国台湾网 王思羽）

责任编辑：张玉