原标题：白俄罗斯举行独立日阅兵式 中国军人首次应邀参加

当地时间7月3日，白俄罗斯独立日阅兵式在白俄罗斯首都明斯克举行，来自中国人民解放军的三军仪仗队帅气亮相。

中新社莫斯科7月3日电 （记者 王修君）当地时间7月3日，白俄罗斯首都明斯克举行独立日阅兵式。应白俄罗斯国防部邀请，中国人民解放军仪仗队首次参加该阅兵式。

7月3日是白俄罗斯国家独立日，也是白俄罗斯国庆节。当天阅兵式共出动3200多名官兵以及包括白俄罗斯最新装备的装甲车、防空导弹系统在内的260多件军事装备。

在阅兵式开始前，白俄罗斯总统卢卡申科出席阅兵式并发表简短讲话。卢卡申科强调，白俄罗斯“将永远不会在东方和西方之间做出选择”。白俄罗斯所追寻的是“保持独立、和平和合作”。

当地时间7月3日，白俄罗斯独立日阅兵式在白俄罗斯首都明斯克举行，白俄罗斯装甲部队接受检阅。

卢卡申科说，今年白俄罗斯独立日阅兵首次邀请中国人民解放军参加。他说，第二次世界大战东西方主战场战胜国的士兵共同参加阅兵式，这具有象征意义。

参加阅兵的中国人民解放军仪仗队由66人组成。阅兵式开始后，解放军仪仗队迈着整齐的步伐通过主席台接受检阅。仪仗队大队长韩捷表示，为了适应白俄罗斯对阅兵方队行进速度的要求，仪仗队进行了大量的强化练习。

当天大批市民以及很多华侨华人也前往阅兵现场，亲眼目睹解放军三军仪仗队的风采。

1944年7月3日，白俄罗斯被从德国法西斯占领状态下解放。苏联解体后，白俄罗斯将这一天定为白俄罗斯独立日。除了阅兵式，白俄罗斯全国各地当天还举办各类音乐会、体育比赛等活动庆祝独立日。（完）

责任编辑：张玉