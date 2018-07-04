明显降低PM2.5浓度 未来3年中国这样“保卫蓝天”

原标题：明显降低PM2.5浓度 未来三年中国将这样“保卫蓝天”

中新网客户端北京7月4日电（记者 张尼）日前，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。随该《计划》对外公布，未来三年，中国蓝天保卫战的“作战图”出炉。其中，进一步明显降低PM2.5浓度的目标明确。

资料图：2017年3月17日，北京城笼罩在雾霾中。中新社记者 刘关关 摄

[主战场在哪里？]

——划定京津冀及周边等重点地区

未来三年，蓝天保卫战的主战场在哪里？此次公布的《计划》明确了重点区域范围。

这其中有京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等。

还有长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省。

此外，还包括汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。

资料图：北京蓝天 中新网记者 张尼 摄

[目标是什么？]

——进一步明显降低PM2.5浓度

《计划》中提出，经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

此外，到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

资料图：2017年3月，北京大范围开展“疏解整治促提升”专项行动。 赵智和 摄

[将采取哪些战术？]

——淘汰落后产能 综合整治“散乱污”企业

依照《计划》，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，是未来三年的一项重要工作。

《计划》明确，要严防“地条钢”死灰复燃。2020年，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。

“全面开展‘散乱污’企业及集群综合整治行动”也被列入《计划》内。

依照要求，京津冀及周边地区2018年底前全面完成；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。

——有效推进北方地区清洁取暖

对于备受关注的北方地区清洁取暖问题，《计划》明确，要坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。

2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代；对暂不具备清洁能源替代条件的山区，积极推广洁净煤，并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。燃气壁挂炉能效不得低于2级水平。

《计划》还提出，加快农村“煤改电”电网升级改造。电网企业要统筹推进输变电工程建设，满足居民采暖用电需求。

资料图：新能源汽车 刘冉阳 摄

——新能源汽车产销量2020年达200万辆左右

推广使用新能源汽车，也被视为打赢蓝天保卫战的一项重要战术。

依照《计划》，2020年，新能源汽车产销量达到200万辆左右。此外，要加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。

在配套方面，要在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩。为承担物流配送的新能源车辆在城市通行提供便利。

——2019年起全国停止销售低于国六标准汽柴油

本次对外公布的《计划》还明确，要加快油品质量升级。

2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，取消普通柴油标准，重点区域、珠三角地区、成渝地区等提前实施。研究销售前在车用汽柴油中加入符合环保要求的燃油清净增效剂。

资料图：民众在公园赏花 卢文伟 摄

——大力提高城市建成区绿化覆盖率

实施防风固沙绿化工程也被列为一项重要工作。

《计划》提出，要建设北方防沙带生态安全屏障，重点加强三北防护林体系建设、京津风沙源治理、太行山绿化、草原保护和防风固沙。推广保护性耕作、林间覆盖等方式，抑制季节性裸地农田扬尘。

此外，要在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。建设城市绿道绿廊，实施“退工还林还草”。大力提高城市建成区绿化覆盖率。

——增加专项资金投入

在财政方面，《计划》提出，增加中央大气污染防治专项资金投入，扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖的试点城市范围，将京津冀及周边地区、汾渭平原全部纳入。环境空气质量未达标地区要加大大气污染防治资金投入。

此外，《计划》还提出，严格执行环境保护税法，落实购置环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策。研究对从事污染防治的第三方企业给予企业所得税优惠政策。对符合条件的新能源汽车免征车辆购置税，继续落实并完善对节能、新能源车船减免车船税的政策。

资料图：2017年5月14日，北京迎来蓝天白云晴朗天气。中新社记者 韩海丹 摄

——深入开展环境保护督察

被外界称为“环保风暴”的中央环保督察工作，今后也仍将是打赢蓝天保卫战中不可或缺的“利器”。

《计划》提出，要将大气污染防治作为中央环境保护督察及其“回头看”的重要内容，并针对重点区域统筹安排专项督察，夯实地方政府及有关部门责任。针对大气污染防治工作不力、重污染天气频发、环境质量改善达不到进度要求甚至恶化的城市，开展机动式、点穴式专项督察，强化督察问责。

此外，要全面开展省级环境保护督察，实现对地市督察全覆盖。建立完善排查、交办、核查、约谈、专项督察“五步法”监管机制。（完）

责任编辑：张玉