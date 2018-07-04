北京开放33条自动驾驶车辆路测道路 共105公里

原标题：北京开放自动驾驶车辆路测道路105公里
北京青年报记者3日从北京市自动驾驶第三方服务机构获悉，北京市已经开放33条共105公里自动驾驶车辆路测道路，截至现在，自动驾驶车辆已安全行驶26000公里。
北京市智能车联产业创新中心工作人员介绍，截至6月28日，五家公司获得了北京市自动驾驶车辆道路测试资格。昨日，无人驾驶初创企业小马智行宣布，拿到北京市政府颁发的自动驾驶车辆路测牌照，并且拿到的是目前北京路测牌照的最高级别T3级。
据北青报记者了解，北京市有关部门在经过封闭测试场训练、自动驾驶能力评估和专家评估等系列程序后，向小马智行发放了这批T3级别的自动驾驶路测牌照。据悉，T3 牌照是国内目前颁出的最高级别路测牌照，这代表自动驾驶汽车具有认知与交通法遵守、路线执行、应急处置等多项综合能力。
按照相关规范，不同级别的路测牌照代表车辆需要掌握不同的“技能”，获取T3级别牌照，说明自动驾驶车辆不但要认识交通标识、交通标线和交通信号灯等，还需要具备曲线行驶、直角转弯和起伏路行驶的执行能力。
据北京市智能车联产业创新中心工作人员介绍，目前在北京经济技术开发区、顺义区和海淀区确定了33条共计105公里的首批开放测试道路，北京也是目前国内开放测试道路里程最长的城市，自动驾驶车辆已累计安全行驶26000公里。
北青报记者了解到，北京也是国内首个要求无人驾驶企业在封闭场地内训练满5000公里后再参加能力评估考试的城市。
文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黄亮
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