凤梨滞销赖清德“台独说”火上浇油 台农民将抗议

原标题：凤梨滞销赖清德“台独说”火上浇油 台农民将北上抗议

台湾凤梨价格崩盘。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网7月4日讯 据台湾《中国时报》报道，岛内凤梨3日次级果的收购价1台斤（约600g）2元（新台币，下同），价格崩盘，嘉云南高屏等5县市凤梨农今（4日）将搭乘百辆游览车北上，预计11点至台当局“行政院”抗议。嘉义县大林镇亿鑫合作社负责人简源松表示，农民有怨气，此次产销失衡早有预警，但农政单位漠视，加上台当局“行政院长”赖清德一句“我是务实‘台独工作者’”让两岸关系陷入冰点，影响销陆订单，致台湾供需市场大乱。

据报道，因应农民来势汹汹的怒气，台当局“农委会主委”林聪贤昨天称，凤梨价格在端午前后遇到连日大雨造成“肉声果”多，无法外销，“农粮署”第一时间启动收购加工机制，第二天价格就回稳；香蕉部分，不论哪个政党执政，香蕉都有价格不稳定问题，现在是智慧农业，要聪明种，才能避开天然灾害。

对于林聪贤的辩驳，简源松透露，农民自整地到种植凤梨，1甲地（约14.5亩）需50万元成本，先前嘉义产地收购价1台斤约1至3元，1甲地仅能卖出12至15万元，每甲地至少亏逾30万元。农民血本无归又求助无门，直至欲上街头抗议，台当局才肯重视，因此农民才“有怨气”。

为了此次北上抗议，简源松3日上午10点前往云林，与“立委”张丽善、台湾农业合作社联合社理事主席张启盟、议员及农民等人进行筹备会议，讨论主要诉求及路线规划等，已备好30条写有“农产要低价、就选民进党”等白布条，还会准备5箱、约30颗凤梨“送他们吃”。

简源松指出，目前全台凤梨种植面积逾1万6000甲，每天约收成800万台斤，之前内销通路、加工厂及外销市场各占1/3，不至于造成产量过剩问题，却因赖清德一句“我是务实‘台独工作者’”，让败价的凤梨少了销陆订单、雪上加霜。

简源松不讳言，“农粮署”6月30日启动收购机制，根本于事无补，因为已到凤梨尾声。简更打脸“农粮署副署”长苏茂祥指，目前凤梨外销达3万5080公吨，比去年成长28%，外销订单未受“台独说”影响，根本是“冯京当马凉”，因那是上一季外销量；过去1天可100柜凤梨销陆，现在不到10柜，“被挡9/10的订单”。（中国台湾网 李宁）

责任编辑：张申