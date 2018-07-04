民进党终结“台湾省”和“福建省”被批:会被唾弃

原标题：“台湾省”和“福建省”都没了，民进党搞什么鬼

台湾当局的“台湾省政府”和“福建省政府”在7月1日走入历史。台湾当局行政机构负责人赖清德表示，为了提高行政机构效能，将废止“台湾省政府”“福建省政府”和“台湾省谘议会”，员额和业务都在7月1日起移拨并且将2019年预算终止归零，至此，正式宣告“台湾省”和“福建省”走入历史。

赖清德这个做法，无疑只是逐步完成其“台独工作者”的人生志业，打着提高行政效能之名废除“台湾省政府”等机构预算，实际上行“隐性法理台独”之实，依照台湾当局“宪政法律”规章中，台湾当局的“台湾地区”仍旧保有“台湾省政府”和“福建省政府”的机构预算设置，民进党透过行政手段和预算“废省”，再回头看看这两年多以来的意识形态斗争，赖清德愿望可谓是达成了第一步，最苦的最终是广大台湾同胞，民进党再这样搞下去，两岸关系终将大倒退到不可乐见的状态。

赖清德从“务实台独工作者”到“废省”，蔡英文从“挟洋制陆”再到“台湾价值”等同“民进党价值”，台湾内部、两岸关系到对外关系，民进党的政客们对大陆口口声声说要交流，但在多次公开场合的所言所行，都是对于大陆的不友善和冲撞，两岸关系的大倒退归根结底都是民进党的错，要是没有民进党两岸关系就不会如此不好。

广大的台湾同胞都是纯朴努力善良的，但是因为民进党政客对内大搞意识形态民粹主义，凡是对民进党不利的都透过修法和行政规章来予以追杀，“不当党产条例”和“转型正义条例”的出现可谓台湾光复70多年来之大奇葩。十年前的今日，两岸关系好不容易走进正轨，让两岸同胞可以双向交流，但在民进党执政这两年来，海峡论坛在台湾主办的百姓论坛，大陆有关人员进不了台湾进行交流，反之台湾同胞赴大陆却是自由无阻，这样的反差对比之下，谁害台湾谁害两岸就不必多说了。

最后还是要说，民进党搞鬼终结“台湾省”和“福建省”，最终的历史终将证明民进党的作法会被两岸人民所唾弃。（作者：罗鼎钧，台生，现为清华大学公共管理学院博士生）

（本文为投稿作品，不代表中国台湾网观点）

责任编辑：张申