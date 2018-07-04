副厅级3年内4次被处分 长期主政地曾发生征地冲突

原标题：山西省纪委披露罕见案情：运城一副厅级干部三年内四次被处分

澎湃新闻记者 蒋子文 李闻莺

2015年11月，山西省纪委给予李明造留党察看一年、撤职处分；

2017年2月，运城市纪委给予李明造党内严重警告、降级处分；

2017年6月，运城市纪委给予李明造党内严重警告处分；

2018年7月，运城市纪委监委给予李明造开除党籍处分，取消其退休待遇；将李明造涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉。

三年内被处分四次！山西省运城市原空港经济开发区党工委副书记、管委会主任李明造创下了这样一个罕见的尴尬记录。

7月3日，山西省纪委监委网站援引运城市纪委监委消息，通报了李明造因严重违纪违法被开除党籍、取消退休待遇。在通报的详细信息中，披露了自2015年11月起至今，李明造已先后4次被处分的情况。

长期主政运城空港，期间曾发生征地冲突

在李明造的任职履历中，运城空港是其最为重要的一站。

官方简历显示，李明造出生于1956年8月，山西临猗人，大学本科学历，1976年4月加入中国共产党，1982年9月参加工作。他曾担任运城市委、市政府机关事务管理局副局长、山西民航运城机场管理局局长、党组书记等职。

2001年，时任山西民航运城机场管理局局长的李明造参与了运城机场筹建，随之发展起来的，还有以机场为依托的运城空港新区（运城空港经济开发区）。

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）此前报道，空港新区是运城市政府[2002]83号文件批准建立的市级开发区，位于市区东端，距市区8公里，总规划面积60平方公里，管委会主任由李明造担任。2012年，山西省政府批复同意设立运城空港经济开发区，规划面积30平方公里，纳入省级开发区管理，致力于打造成山西南部最大的工业基地。

随着运城空港从市级开发区升格为省级开发区，李明造也晋升为副厅级干部，担任运城空港经济开发区党工委副书记、管委会主任等职。在此期间，他还先后获得运城市特级劳模、运城机场建设特等功臣、山西省特级劳动模范、运城市撤地建市十周年“十大功臣”等荣誉称号。

然而，运城空港的快速发展也伴随着强行征地等负面事件。

据中新网、《中国国土资源报》、《法制日报》等多家媒体报道，2014年5月20日，运城夏县县裴介村发生一起暴力冲突，即“5·20强行征地”事件。冲突造成60多名村民受伤，其中10多名村民伤势较重。

引发冲突的原因正是运城空港在该村强行征地。

多篇报道显示，2014年3月，运城空港要征用裴介村土地，补偿标准为每亩土地4.4万元。由于运城空港前期只支付了每亩地5000元青苗补偿款，剩余部分何时支付，既无明确时间，也无书面合同，这让村民十分不满。

国土资源部挂牌督办，官方通报运城空港违法征地千余亩

山西省纪委监委今年7月3日的通报显示，李明造违反组织纪律，违规聘用近亲属在管委会任职；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违反群众纪律；违反工作纪律，违规办理土地证，工作不作为。

此外，李明造违反国家法律法规规定，涉嫌滥用职权，非法倒卖土地使用权；利用职务之便索取他人钱物，涉嫌受贿犯罪；侵吞公款，涉嫌贪污犯罪。

其中，关于“违规办理土地证”“非法倒卖土地使用权”等部分案情，山西省国土资源厅在2016年的通报中已有披露。

原国土资源部网站2016年10月通报称，2014年、2015年，国土资源部先后挂牌督办了8起国土资源违法违规案件。目前，相关地方国土资源主管部门会同有关部门已依法依规作出处理。其中，便包括牵涉李明造的山西省运城市空港经济开发区管委会违法征地、批地案。

官方通报披露，2005年上半年，山西省运城市民航局（运城空港经济开发区管委会前身）在未依法履行征地报批手续、实施征地公告、听证等法定程序的情况下，违法征收盐湖区上王村1368.22亩土地。

2006年8月，在未办理农用地转用、土地征收、供地手续的情况下，运城空港经济开发区管委会责成运城经济开发区土地分局为运城市晋鑫房地产开发有限公司办理了上述土地中287亩土地的国有土地使用证，用途为工业用地。2012年，运城空港经济开发区管委会主任李明造承诺将该宗土地的工业用地变更为住宅用地。2013年6月至10月，运城市关铝房地产开发有限公司办公室主任吉国瑞伪造该宗土地的国有土地使用证，相继办理了“学府名都”项目立项批文、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑施工许可证和商品房预售许可证。

2013年3月，运城市关铝房地产开发有限公司在该宗土地上建设“学府名都”商品房项目，占地262.01亩（耕地256.23亩）。其中，已建成住宅占地147.38亩，其余114.63亩土地未建设，不符合土地利用总体规划。

山西省有关纪检监察机关决定给予多名相关责任人党纪、政纪处分，其中，运城空港经济开发区管委会主任李明造留党察看一年、行政撤职处分。

责任编辑：张义凌