中华时报网中国监督网等27家违法违规网站被查处

原标题：河北网信办查处中华时报网、中国监督网等27家违法违规网站

2018年6月，河北省网信办对属地一批涉嫌从事违法违规采编行为的网站进行清理，其中对中华时报网、中华卫视网络台、中国监督网等违法行为进行了重点整治。据统计，省网信办依法依规查处27家违法违规网站。其中，涉嫌网络诈骗网站4家；涉赌博游戏网站15家；涉低俗色情网站8家。清理有害信息5992条。其中，色情低俗庸俗类信息1789条；谣言和虚假信息类132条；违规采编新闻类11条；侵权假冒类5条，其他有害信息4005条。

有关情况“假媒体”违规采访、违规登载新闻信息

近日，河北多地网信、公安等单位通过日常巡查和接网民举报线索，发现“中华卫视网络台”、“中华时报网”存在违规采访、违规登载新闻信息、使用虚假登记备案信息等行为，严重违反了《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》等法律法规。河北省网信办会同省通信管理部门依法对以上网站进行了处置。

情况通报如下：

1、关于中华卫视网络电视合发文《石家庄市平山县无名企业毁地采砂数十亩 相关部门视而不见 为何甘当违法保护伞？》反映的舆情问题，经岗南镇政府、国土局、公安局调查核实，平山县岗南镇514乡道南石殷段的河道及南石殿村的土地并未出现非法采砂且正在运营的沙场，该帖内容与事实严重不符。

2、2018年5月3日，中华卫视网络电视台转载《栾城区安瑞科发生“意外事故”遭质疑》一文。文中称，石家庄安瑞科气体机械有限公司研磨工赵某于3月13日16时40分左右，在工作中不慎卷入设备，经120现场抢救无效死亡。本应是因工作原因导致的工伤事故死亡却被安瑞科公司自已定性为意外事故，而不是政府联合调查组定性事故性质，市、区两级安监部门也表示了默认。

经栾城区安监局调查核实：赵某在独自工作时，被组长发现躺在研磨机旁，现场人员立即拨打120并上报公司，120到达现场后经诊断其已无生命迹象，不能确定死亡原因。栾城区安监局向自称是《祖国》杂志记者的江运川答复了实际情况，该网站工作人员曾谎称自己为劳动部门工作人员与亡者家属接触，此文章内容不属实。

3、关于中华时报网发文《小觉镇卸甲河至蛟潭庄镇西苇园一带，多家石材厂无手续运营，污水直排卸甲河》反映的舆情问题，经小觉镇政府、环保局调查核实，平山县小觉镇卸甲河流域并未发现石材厂污水流入河道产生污染的情况，该文章内容不属实。

非法网站无备案 被依法取缔

“中国监督网驻高阳办事处”位于保定市高阳县商贸大街200号，门口竖立有“中国监督网驻高阳办事处”字样的约两米高铜牌，玻璃窗张贴带有国家领导人头像的醒目宣传牌，正在进行门店装修，群众发现后怀疑其合法性，向县网信办举报。

近日，接到举报后，该县网信办对“中国监督网”进行了核查。经确认，“中国监督网”的网址为www.jianduwang.org，经核查，该网站无ICP备案，属非法网站。随即，高阳县多部门联合对“中国监督网驻高阳办事处”进行了检查。该办事处负责人未能出示“中国监督网”在高阳设立办事处的任何手续，且不能说明该办事处的业务范围，没有向主管部门进行备案。执法人员对其要求撤销该办事处，自行摘除牌匾及相关宣传挂图。

在执法人员劝说未果的情况下，高阳县根据《互联网信息服务管理办法》、《新闻单位驻地方机构管理办法（试行）》中的相关规定对“中国监督网高阳办事处”进行了依法取缔。

据查，以上3家违法违规网站均未在工信部门备案，在河北进行违法违规采访活动未在属地管理部门备案。在此，提醒有关部门及广大网民，虽然网信部门依法对违法违规网站进行了关闭，但仍需警惕部分违规人员私下继续从事违法采编活动。一经发现，请向有关部门举报。

清朗网络空间需要靠大家共同创造，请广大网民自觉抵制违法违规和不良信息，欢迎广大网民对含有有害信息的网络内容进行监督举报，河北省网信办将依法依规对举报线索进行核查处理。

河北省举报电话：0311-87802897

河北省举报网站：http://hbjubao.hebei.com.cn/

河北省举报邮箱：wxbjbzx@163.com

来源：河北网宣

责任编辑：张义凌