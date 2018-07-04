原标题：陕西关中陕南普降大到暴雨 18条河流出现洪峰29次

中新网西安7月4日电 （记者 阿琳娜 通讯员 王剑）记者3日从陕西省水利厅获悉，2日8时至3日16时，该省有103个县（区）降水，受持续强降雨影响，18条河流23站出现洪峰29次。

7月2日8时至3日16时，陕西有103个县（区）降水，强雨区主要分布在关中和陕南地区，关中中南部、陕南西部及中北部降大到暴雨，南郑区降大暴雨。

受持续强降雨影响，陕西省汉江、渭河、嘉陵江干支流普遍涨水，18条河流23站出现洪峰29次，渭河支流石头河鹦鸽站、汉江支流喜神坝河江西营站出现超警戒洪峰，目前，渭河、汉江洪水正向下游演进。石门、石头河、金盆水库预泄洪水，最大泄量分别为990立方米每秒、178立方米每秒、218立方米每秒。

根据陕西省气象台7月3日16时30分预报，7月3日晚到5日为全省降水集中时段，全省仍有大范围降水，陕南及关中将持续暴雨，榆林南部、延安北部中雨；延安南部及关中、陕南大部大到暴雨。

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目前，本轮降雨范围广、强度大，主要集中在陕南和关中地区，受前期连续强降雨影响，土壤含水饱和，江河产流多上涨快，水库蓄水位较高。陕西省防总7月3日再次发出紧急通知，要求针对本地实际，突出防御重点，加强山洪泥石流、中小河流洪水、中小水库、水电站、尾矿库、淤地坝、旅游景区等防御措施落实，及时启动应急预案，果断撤离受威胁区人员，确保民众生命财产安全。各地要加强水库科学调度，做好江河堤防巡堤查险，着力做好山洪泥石流滑坡监测预警，强化洪水危险区民众提前转移避险，坚决防止群死群伤问题发生，全力确保民众生命财产安全，最大程度地减轻灾害损失。

陕西各地全面进入防汛状态，暴雨区市县迅速响应，各级防汛责任人坚守岗位，立即启动防汛应急措施，组织紧急撤离受威胁区民众293人安全避险，保障民众生命财产安全，防汛抗洪有力有序有效开展。

责任编辑：桂强