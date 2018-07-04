台湾核二厂监测器警报约13分钟：释出放射性气体

原标题：核二监测器警报约13分钟 台“原能会”：放射性气体释出

中国台湾网7月4日讯 据台湾《联合报》报道，3日下午5时11分，核二厂1号机反应器围阻体厂房之气体流程辐射监测器（PRM 1S-19）发出警戒讯号持续约13分钟，台当局“原能会”接获警戒通报后，立即派员前往电厂掌握情况。

“原能会”表示，初步查证发生原因为炉水净化系统用过树脂传送到逆洗接收槽静置，由于与该槽连接管阀内漏，导致槽内树脂失去水掩盖，放射性气体直接释出，造成PRM 1S-19产生警戒讯号。

“原能会”说，电厂发现后除按程序立即关闭排气系统及进行查处外，并依原能会要求于厂区取5处空气样品，放射性分析结果均为正常。另电厂内10座实时环境辐射侦器之监测结果亦均正常，研判并未造成环境辐射有可测变化。“原能会”强调，将持续追踪台电公司肇因调查，并已要求落实检讨改善。（中国台湾网 卢佳静）

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