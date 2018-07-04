长春成立生态环境委 书记市长任主任

原标题：长春成立生态环境委，规格居副省级城市前列：书记市长任主任

3日，记者从市生态环境委员会办公室获悉，由省委常委、市委书记王君正，市长刘长龙担任主任的长春市生态环境委员会已于日前成立，将从市委、市政府层级统筹全市生态环保工作，全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，构建全市“大生态、大环保”工作格局。市生态环境委员会的成立，标志着我市生态文明体制改革进入新的历史阶段。

生态环境保护是一项综合性系统工程，涉及到方方面面，具有综和性、协调性、复杂性等特点。现行生态环境监管事权分散在多个部门，“九龙治水”现象突出，既影响监管职责的落实，也削弱了行政效能。

市生态环境委员会是全市生态环境保护工作的领导、组织和协调机构，主要任务是：组织贯彻落实国家和省关于生态环境保护的重大决策部署；统筹推进全市生态环境保护全局性重要工作；研究确定全市生态环境保护重大事项、重点任务、阶段性目标和重大政策举措；统筹协调解决全市生态环境保护工作重点难点问题；监督检查全市生态环境保护工作目标任务的落实，促进全市经济社会与生态环境协调发展。市生态环境委员会办公室负责生态环境委员会的日常工作。

据悉，我市生态环境委员会组建规格之高位居全国副省级城市前列，市委、市政府主要领导担任市生态环境委员会主任，市委、市政府相关领导担任副主任，委员会成员由15个县（市）区、开发区党政主要领导和市直46个职能部门（单位）主要负责人组成，构建了条块结合、齐抓共管的“大生态、大环保”工作格局。

市生态环境委员会的成立，对于推动我市生态环境保护领域改革有着深远意义，更是贯彻中央加快推进生态文明建设决策部署的必然要求。我市将在生态环境委员会架构下，全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，加快推进完成中央环保督察反馈问题整改任务，探索构建党委政府高位统筹、统领环境保护工作的综合协调运行机制，破解机制体制问题，共建美丽长春。

来源：长春发布

责任编辑：张义凌