原标题：税务总局修订个体工商户定额信息采集相关文书
中新网7月4日电 为适应税务机构改革要求，确保个体工商户定期定额征收工作平稳有序推进，近日，国家税务总局发布了《关于修订个体工商户税收定期定额征收管理文书的公告》（国家税务总局公告2018年第36号，以下简称《公告》）。
《公告》明确了税务机关采集商业、工业生产及来料加工业、修理修配业中实行定期定额征收方式的个体工商户信息时，分别使用修订后的《个体工商户定额信息采集表（商业）》《个体工商户定额信息采集表（工业生产及来料加工业）》《个体工商户定额信息采集表（修理修配业）》，新的文书在原有基础上删除了“国税月核定税额”信息项，并对部分文字表述作了调整。
《公告》自2018年7月5日起施行。国税、地税机构合并前，部分税务机关需要使用修订后的文书的，按照《国家税务总局关于印发个体工商户税收定期定额征收管理文书的通知》（国税函〔2006〕1199号）的规定执行。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国要小心 这个邻国又要有小动作
- 【 军事 】 出鞘：柬首相洪森为何对中国这么有感...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 谢贤与女友CoCo分手：孤独的老人生活
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 400大学生借校园贷后玩消失 称不用还
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有