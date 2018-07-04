原标题：税务总局修订个体工商户定额信息采集相关文书

中新网7月4日电 为适应税务机构改革要求，确保个体工商户定期定额征收工作平稳有序推进，近日，国家税务总局发布了《关于修订个体工商户税收定期定额征收管理文书的公告》（国家税务总局公告2018年第36号，以下简称《公告》）。

《公告》明确了税务机关采集商业、工业生产及来料加工业、修理修配业中实行定期定额征收方式的个体工商户信息时，分别使用修订后的《个体工商户定额信息采集表（商业）》《个体工商户定额信息采集表（工业生产及来料加工业）》《个体工商户定额信息采集表（修理修配业）》，新的文书在原有基础上删除了“国税月核定税额”信息项，并对部分文字表述作了调整。

《公告》自2018年7月5日起施行。国税、地税机构合并前，部分税务机关需要使用修订后的文书的，按照《国家税务总局关于印发个体工商户税收定期定额征收管理文书的通知》（国税函〔2006〕1199号）的规定执行。

责任编辑：桂强