5月全国环保举报平台接报6万余件 涉大气污染最多

原标题：5月全国环保举报平台接报6万余件 大气污染举报最多

资料图：雾霾天气。中新社发 郝群英 摄

中新网7月4日电 生态环境部今日通报2018年5月全国“12369”环保举报办理情况。通报显示，2018年5月，全国环保举报管理平台（以下简称“平台”）共接到环保举报60366件，相比上月增加10.3%，相比去年同期增长12.4%。从污染类型来看，5月大气、噪声污染举报较多，分别占52.5%、38.4%。

全国“12369”环保举报环比、同比增长均超10%，微信举报增长最快

2018年5月，全国环保举报管理平台（以下简称“平台”）共接到环保举报60366件，相比上月增加10.3%，相比去年同期增长12.4%。其中 “12369”环保举报热线电话30984件，约占51.3%，微信举报21124件，约占35%，网上举报8258件，约占13.7%。本月接到的举报中，已受理51273件，其余9093件因举报线索不详或不属于环保管辖范围而未予受理。按照《信访条例》中60日内办理完毕的规定，3月受理的 40417件举报中已办结40415件，黑龙江省有2件仍在办理中。

2018年5月，平台共录入电话举报30984件，相比上月增加2403件，环比增长8.4%；相比去年同期减少4388件，同比降低12.4%。其中数据录入工作较好的地区有：江苏、辽宁、上海、北京、河南、重庆等。

2018年5月，全国共接到微信举报21124件，相比上月增加2655件，环比增长14.4%；相比去年同期增加10903件，同比增长106.7%。从地区来看，广东省公众使用微信举报相对频繁，举报数量占到全国总数的17.4%。

2018年5月，全国共接到网上举报8258件，相比上月增加594件，环比增长7.7%；相比去年同期增加161件，同比增长2%。其中山东、广东、江苏三省公众使用网上举报相对频繁，举报数量合计占全国总数的29.8%。

大气和噪声污染举报分列前两位 建筑业、住宿餐饮娱乐业举报合计超五成

从污染类型来看，5月大气、噪声污染举报较多，分别占52.5%、38.4%，其次为水污染举报占14.6%，固废、生态破坏和辐射污染举报分别占7.1%、3.7%和1.2%。

大气污染举报中，反映恶臭/异味污染的举报最多，占涉气举报的41.7%，其次为烟粉尘及工业废气污染的举报，分别占涉气举报的32.4%和22.2%。噪声污染举报中，反映建设施工噪声污染的举报最多，占噪声举报的42.5%，其次为反映工业噪声和社会生活噪声污染的举报，分别占31.4%和15.1%。水污染方面，反映工业废水污染的举报最多，占涉水举报的53.8%。

从行业类型来看，本月公众反映最集中的行业是建筑业及住宿餐饮娱乐业，分别占33.6%和20.1%，主要问题包括夜间施工噪声、餐饮油烟、生活娱乐噪声污染等。

责任编辑：桂强