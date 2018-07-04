原标题：王绪正被免去云南省工商行政管理局副局长职务（图|简历）
经济日报-中国经济网昆明7月4日讯 日前，云南省人民政府决定：免去王绪正省工商行政管理局副局长职务。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，王绪正，男，1973年3月出生，曾任昆明市委副秘书长、市委政研室副主任（正处级），省委办公厅综合调研二处处长等职，2012年9月任云南省工商行政管理局党组成员、副局长。
王绪正简历
王绪正，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，在职研究生学历。
历任江苏省宿迁市委办公室副科级秘书、城市处处长，宿迁市委研究室副主任，昆明市委办公厅厅务委员、市委政策研究室副主任，昆明市委副秘书长（副县级）、市委政策研究室副主任，昆明市委副秘书长（正县级）、市委政研室副主任，省委办公厅综合调研二处处长等职。
2012年9月-2018年6月，云南省工商行政管理局党组成员、副局长。
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