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王绪正被免去云南省工商行政管理局副局长职务

王绪正被免去云南省工商行政管理局副局长职务
2018年07月04日 11:25 中国经济网
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　　原标题：王绪正被免去云南省工商行政管理局副局长职务（图|简历）

　　经济日报-中国经济网昆明7月4日讯 日前，云南省人民政府决定：免去王绪正省工商行政管理局副局长职务。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，王绪正，男，1973年3月出生，曾任昆明市委副秘书长、市委政研室副主任（正处级），省委办公厅综合调研二处处长等职，2012年9月任云南省工商行政管理局党组成员、副局长。

　　王绪正简历

　　王绪正，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，在职研究生学历。

　　历任江苏省宿迁市委办公室副科级秘书、城市处处长，宿迁市委研究室副主任，昆明市委办公厅厅务委员、市委政策研究室副主任，昆明市委副秘书长（副县级）、市委政策研究室副主任，昆明市委副秘书长（正县级）、市委政研室副主任，省委办公厅综合调研二处处长等职。

　　2012年9月-2018年6月，云南省工商行政管理局党组成员、副局长。 

责任编辑：张申

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