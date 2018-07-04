港珠澳大桥旅检大楼多次漏水？香港路政署回应

原标题：香港路政署：港珠澳大桥旅检大楼没发现再漏水情况

中新网7月4日电 据香港《大公报》报道，日前有媒体报道称港珠澳大桥香港口岸人工岛旅检大楼出现严重漏水，导致地库积水，令冷气配电柜冒烟。香港路政署3日晚澄清，配电柜是因组件故障导致零件过热冒烟，跟地库漏水是两件完全无关的独立事件。路政署表示，大楼机房设置于地库是合理的设计布局。

有报道指旅检大楼自今年2月起多次严重漏水。路政署3日回应媒体称，4月15日，旅检大楼部分地下管线管道在穿线后没有及时封好，导致雨水漏进地库，承建商随后已封好管道。路政署在近日的大雨过后，巡查大楼地库时，并未发现明显渗水情况。

至于配电柜冒烟，路政署指出，6月20日，工程人员验收旅检大楼期间发现冷气配电柜冒烟，认为是组件故障，导致零件过热。承建商已完成维修问题组件，配电柜现在运作正常。路政署强调，配电柜冒烟事件与地库漏水为两件完全无关系的独立事件。

对于有工程师质疑，机房不应设于地库，路政署解释，旅检大楼地库除设置机电设施，还安装了香港口岸的区域冷气系统。冷气系统是把海水冷却后，再经地下管道输送到车辆通关广场建筑群的空调系统，以达到节能目标。因此，把大楼机房设置于地库是合理设计布局。

路政署称，旅检大楼正在进行验收，路政署会严格验收，确保工程质量达到应有标准，才通过验收程序。

责任编辑：张义凌