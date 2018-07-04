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杨仁树任北京科技大学校长(图/简历)

杨仁树任北京科技大学校长(图/简历)
2018年07月04日 12:43 教育部网站
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　　原标题：杨仁树任北京科技大学校长

资料图资料图

　　7月4日，教育部党组成员、副部长朱之文在北京科技大学宣布了教育部党组的任免决定，杨仁树任北京科技大学校长、党委副书记；张欣欣不再担任北京科技大学校长、党委副书记。教育部人事司、北京市委有关部门负责同志出席会议。

　　杨仁树，男，1963年11月生，1986年6月入党，1989年7月参加工作，中国矿业大学北京研究生部矿山建设工程专业博士研究生毕业，教授。2008年3月任中国矿业大学（北京）党委书记，2014年1月任中国矿业大学（北京）校长，2017年4月任中国矿业大学（北京）校长、党委副书记。

责任编辑：桂强

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