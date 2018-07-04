原标题：陕西多地持续降雨 发布暴雨蓝色预警
图为陕西咸阳多处街头积水严重。 张远 摄
图为陕西咸阳民众光脚过“河”。 张远 摄
图为西安街头，市民撑伞出行。 张远 摄
图为西安民众雨中出行。 张远 摄
图为西安市民行走在雨中。 张远 摄
陕西省气象台4日10时发布暴雨蓝色预警，预计7月4日白天到晚上商洛、安康的部分地方仍将出现50毫米以上的降水，安康南部局地可达100毫米以上。强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高，提醒注意防范山洪、泥石流、滑坡等次生灾害以及防范中小河流洪水、流域洪水灾害和城市渍涝灾害。
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