内地与香港打击走私象牙集团 获277公斤疑似象牙

原标题：内地与香港海关联合打击走私象牙集团 共拘捕14人
中新网7月4日电 据香港《星岛日报》网站报道，近日，内地海关与香港海关进行联合行动，打击跨境走私象牙活动。行动中，香港海关在新田查获约277公斤疑似象牙，估计市值约277万元（港币，下同），并拘捕8人。
据报道，内地海关此前对一个怀疑跨境走私象牙集团进行调查，并于6月25日采取行动，查获约47公斤疑似象牙，并拘捕6人。香港海关又于7月3日突击搜查该集团位于新田的货仓，共查获约277公斤疑似象牙，并拘捕8名人，包括该集团主脑。目前案件仍在调查中。
香港海关重申，香港海关一向致力于透过情报分析、风险评估，以及跨境联合行动，锐意打击走私包括象牙在内的各类濒危物种。
香港海关提醒，根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人非法进出口濒危物种，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年。
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