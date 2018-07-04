合法的到选举就变不合法 朱立伦：台湾政治很奇妙

原标题：平常合法的到选举就变不合法 朱立伦直呼：台湾的政治很奇妙

新北市长朱立伦。（图片来自台媒）

中国台湾网7月4日讯 据台湾“东森新闻云”报道，国民党新北市长参选人侯友宜近来卷入文化大学宿舍风波，台北市都发局3日认定文大宿舍大群馆违规使用，将限期改善。对此，新北市长朱立伦表示，21年来都被认定合法的事却被认定违规，让他直呼“台湾政治很奇妙”，平常合法的到选举就变成不合法了！

侯友宜妻子任美铃名下土地，由又昱公司兴建房屋后出租给文化大学作为学生宿舍使用，但却爆出一连串争议。对于文大宿舍遭认定违规，朱立伦4日出席“新北儿童卡临柜即办即发正式实施”记者会时受访表示，21年来都被认定合法的事情，如今却被认定违规；建物可以出租给学生住，但不能作为宿舍，类似这样的矛盾，会让所有守法的民众无所适从，他也直呼“台湾的政治很奇妙”。（中国台湾网 娟子）

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