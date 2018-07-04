美报告:中国核弹头约280枚 未来十年可能还会增长

原标题：美报告：中国核弹头约为280枚，为回应美反导系统略有增长

2017年7月26日，参观者在中国人民革命军事博物馆参观中国军队主战装备。东方IC 资料图

中国的核弹头数量有多少？中国官方并未公布相关数据，而这也成为相关智库关注的问题。

《原子科学家公报》杂志6月28日发布《2018年度中国核力量》报告，报告认为中国的核武库目前约有280枚核弹头，以及48枚海基弹道导弹，并在未来十年中可能增长。

该报告由科学家联合会核信息项目主任汉斯∙克里斯滕森和联合会高级研究员罗伯特∙诺里斯撰写。报告指出，中国核力量的发展主要是对美国在太平洋地区强化部署反导系统做出回应。

据《参考消息》今年1月5日报道，《原子科学家公报》与美国科学家联合会的专家认为，2017年8月中国核弹头的数量约为270枚，但尚不清楚其中已经组装完成的数量。相比之下，俄罗斯拥有约7000枚核弹头，美国约6800枚，法国300枚，英国215枚。

据《环球时报》2013年11月报道，《2013年度中国核力量》报告预计中国核武库有约250枚核弹头。其中，陆基弹道导弹148枚、空射导弹20枚、潜射弹道导弹和巡航导弹具体数量不详。

中国国防部2015年5月发布《中国的军事战略》白皮书，其中写道“核力量始终维持在维护国家安全需要的最低水平。”“建设完善核力量体系，提高战略预警、指挥控制、导弹突防、快速反应和生存防护能力，慑止他国对中国使用或威胁使用核武器。”

责任编辑：余鹏飞