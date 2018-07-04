省级以下税务部党政正职不分设 部分领导正职转副

原标题：省级以下税务部门党政正职不分设，部分领导干部将正职转副职

“按照改革统一要求，省级以下税务部门党政正职不实行分设，各级税务部门的内设机构领导职数也会相应减少，部分领导干部将从正职转任副职，需要面对现实的考验。”

7月3日出版的《中国税务报》在评论文章《正确对待进退留转和利益得失》中低调披露了上述信息。

而在6月中旬省级国税局、地税局的合并中，多地出现了“新税务机构‘双主官’分别由原国税局、地税局‘一把手’担任”的情况。

近期，澎湃新闻注意到，伴随着税务机构改革向市级纵深推进，一批涉及地方国税地税合并后的人事调整已经出炉。

例如，据大连市高新区网站7月3日消息，当天，高新区国税地税征管体制改革座谈会在高新区管委会召开。座谈会上，区国税、地税联合党委书记、局长孔庆国作了汇报和表态。

公开资料显示，孔庆国原为大连市高新区国税局局长。

此外，据山东淄博市政府网站7月4日消息，7月2日，全市国税地税征管体制改革座谈会召开。其中，此前担任淄博市地税局局长的王建中已任“市局联合党委书记”。另据《中国税务报》7月3日报道披露，淄博市国税局党组书记、局长刘文桥被任命为副职。

澎湃新闻注意到，早前，7月2日至3日，国家税务总局主管的《中国税务报》曾连续刊载了多名市级国税、地税干部的表态，在职务的进退留转前，他们都面临着考验。

例如，《中国税务报》7月2日的报道《愿以个人的“舍” 换取改革的“得”》指出，国税地税征管体制改革进入关键阶段，新的市县级税务机构即将陆续挂牌，各机构及内设部门负责人陆续明确。按照中央关于机构改革的具体要求，根据税收工作实际需要，一大批原机构及其内设部门“一把手”可能从正职转为副职。

在这篇文章所举的例子中，“正职转为副职”的就有：北京市大兴区国税局党组书记、局长田晓华，北京市开发区地税局党组书记、局长丁锦宁，福建省莆田市地税局党组书记、局长李东，河南省濮阳市地税局党组书记、局长韩培军，昆明市国税局党组书记、局长和志刚等9人。

其中，北京市开发区地税局党组书记、局长丁锦宁具有多岗位正处级领导经历，在上级作出转任新机构副职时表示，国税业务比地税业务复杂，领导从工作出发，就应该这么考虑。开发区是北京市高端制造业聚集地，增值税、消费税等国税业务在两局的工作中占比很大，让国税局长担任一把手能更好地做好今后的工作。

北京市石景山区地税局党组书记、局长李娜是一名年轻有为的女干部，而且是税务领军人才，因为工作需要被任命为新机构副职。在市局领导与她谈话时，她说：“我们国地税合并后就是一家人，家和万事兴。作为副职，就是尽心尽力配合好、支持好‘一把手’的工作；作为领军人才，自己的一言一行、所作所为要对得起这个金字招牌，绝不能辜负组织的培养。”

河南省濮阳市地税局党组书记、局长韩培军近期卧病在床，在组织上决定他由正职转任副职后，在病床上写诗一首抒发自己的情怀。在诗中他深情地写道：在党的伟业中/我只是一个平凡的奋进者/从点滴到全面从局部到整体/从渺小到宏大从自我到忘我/我用专注的力量/为您诠释每一次履职和辉煌。

7月3日，《中国税务报》的报道《面对征管体制改革这场大考，“正职转副职”的领导干部说——坚决服从安排 以实际行动交出合格答卷》提到， 1982年参加工作的曾安辉曾任厦门市思明区地税局党组书记、局长，去年年底，他还被国家税务总局评为全国百名优秀县税务局长。如今，被任命为新机构副职的他告诉记者：“我从税36年，是党组织的培养让我有了现在的成绩。在改革关键时期，我会站在改革大局上正确看待个人得失，坚决拥护、服从组织决定，以实际行动参与改革、支持改革。”

此外，广东省阳江市地税局党组书记、局长蒋安平主动向省局提出放弃在新机构担任“一把手”的机会，并大力推荐年富力强、经历更丰富的阳江市国税局党组书记、局长林小东任新机构“一把手”。他说：“阳江经济社会正处在快速转型发展期，我认为小东同志比我年轻，政治意识强、业务素质高、工作能力强，由他来主持新机构的全面工作更有利于阳江税务有序稳定高效发展。”

在安徽省税务局，曹龙华是原省国税局稽查局局长，是全局资历最老的处级干部之一。前不久，他主动向局领导吐露心声：“王军局长所说的‘功成不必在我’的精神境界和‘功成必定有我’的历史担当深深触动了我。我已经59岁了，真心要求把职位让出来，让更年轻的同志来担任，我会把自己的工作经验贡献出来，协助年轻同志工作，齐心协力完成好各项改革任务。”

7月3日出版的《中国税务报》还刊发了一则评论《正确对待进退留转和利益得失》。

文章提到，国税地税征管体制改革正在由“改好省局树样板”向“市县推进全覆盖”的阶段挺进，与此相随的是，在机构合并、“三定”落实中将会涉及各级领导干部的职位安排和一般干部岗位安排问题，每位当事人都面临着进退留转和利益得失。特别是按照改革统一要求，省级以下税务部门党政正职不实行分设，各级税务部门的内设机构领导职数也会相应减少，部分领导干部将从正职转任副职，需要面对现实的考验。

文章称， 面对这一考验，要始终保持平和心态。进退留转，原则有定、政策有规，既要视之以重、更要坦然面对。既然是刀刃向内的改革，就必然会触及一些同志的切身利益。对此，需要我们以一颗平常心，正确对待个人进退留转和利益得失，从容淡定处之。不以职务的进退判断人生的成败，更不以职务的进退改变为民服务的初心，守住情怀节操，守住人品官品，把好的状态和作风带上新的岗位。只要把心态放平，把位置摆正，工作照样会很顺畅，心情照样会很舒畅，也照样能干出一番事业来。

文章表示，面对这一考验，要更加积极奋发有为。改革的历史关头，是考验干部的关键时刻。无论处于何种位置、在什么岗位、从事哪样工作，我们都要永葆进取之心，常怀担当之态，斗志不衰，激情不减，干劲不松，在岗在状态，干事不惜力。特别是各级党员领导干部更要勇担当、做表率，当改革的拥护者、促进派，带领广大干部职工投身改革、支持改革，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，做一名无愧于党、无愧于民、无愧于心的好党员、好干部。各级税务部门党组织要注重在改革中考察识别干部，对那些在改革中顾全大局、甘于奉献、奋发有为的同志，下一步应重点关注和培养使用。

责任编辑：余鹏飞